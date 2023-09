Aracely Arámbula es señalada por una actriz como la culpable de destruir su matrimonio

MÉXICO.— Recientemente, Lina Santos volvió a comentar que Aracely Arámbula "destruyó su matrimonio", pues señaló a la actriz de haber sido la amante de su ahora exmarido.

Y a pesar del tiempo transcurrido, la actriz y empresaria mexicana reiteró que la protagonista de telenovelas como "La Patrona" o "Las vías del amor" tuvo un romance con Edwin Godínez, pero solo lo hizo por dinero.

Lina Santos reapareció y nuevamente retomó la polémica acusación contra la mamá de dos de los hijos de Luis Miguel.

Y es que la colega de Aracely Arámbula, una vez más habló públicamente y ante los medios de comunicación para señalar a la originaria de Chihuahua como la causante de la ruptura de su relación con Edwin Godínez.

"Destruyó mi matrimonio, se convirtió en la amante de mi esposo por interés económico. Aún guardo pruebas", declaró Lina tiempo atrás.

De igual modo, la también empresaria no solo volvió a insistir en sus acusaciones contra Aracely sino que también mencionó que posee pruebas contundentes al respecto; Lina Santos también reveló que no descarta hacerlas públicas en algún momento.

"Ella dijo que me demandaría, pero esperé y nunca llegó. ¿Por qué? Porque sabe que poseo algo muy fuerte", manifestó la actriz de películas del cine mexicano, quien recordó que Aracely amenazó con demandarla por difamación. Sin embargo, hasta el día de hoy, eso no sucedió.

A estas declaraciones, se suma una entrevista pasada en la que se le cuestiona a Lina acerca de la postura de Aracely Arámbula sobre una supuesta demanda por difamación misma que impediría se siga manchando su nombre e imagen.

"Pues si eso es lo que ella cree, su nombre ya está manchado desde hace mucho tiempo. Si quiere hacer algo al respecto, es otra cosa", declaró en aquel momento Lina Santos, quien también afirmó que puede respaldar con evidencia la veracidad de sus declaraciones, pero Aracely no.

Cabe destacar que esta controversia ha resurgido luego de que en un reciente encuentro con los medios de comunicación, la protagonista de la telenovela "Abrázame muy fuerte", despotricó en contra de Paloma Cuevas, la actual novia de Luis Miguel, quien también es la comadre de ambos, pues ella llevó a bautizar a uno de los hijos que tuvieron cuando sostuvieron un romance.

Es por ello que con evidente ironía, Aracely Arambula señaló que no tiene nada que opinar de que el padre de sus hijos ande con la "comadre novia".

“...Ella es nuestra comadre. Entonces es ahora sí como la ‘comadre novia’... No hay ninguna comunicación (con Paloma), imagínate, y no por mí, ella no me ha hablado... La conozco, nos conocemos muy bien... sí es mi comadre, estuvo en la pila bautismal cargando a mi hijo... Yo creo que cada quien sabe lo que está bien y lo que está mal...”, aseveró la también modelo.

No obstante, cabe destacar que el pleito entre Lina Santos y Aracely Arámbula que ha resurgido se originó en 2008, pero a 15 años de los sucedido Lina sigue señalando a Aracely de haber sido la ''amante'' de su exmarido.