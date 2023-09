La exnovia de Peso Pluma confirma que se casará con Eleazar Gómez, así fue la pedida de mano

CIUDAD DE MÉXICO.— Jeni de la Vega y Eleazar Gómez se van a casar; y aunque hace un mes se dijo que la pareja llegaría al altar este 2023, la realidad es que será hasta el próximo año, pues el actor a penas le dio el anillo de compromiso a la exparticipante del programa Enamorándonos.

Asimismo, la pareja que le está dando una oportunidad al amor tras polémicas relaciones pasadas, reveló detalles sobre cómo fue la pedida de mano y como van los planea de boda.

Así fue como Eleazar Gómez le pidió matrimonio a la exnovia de Peso Pluma

En entrevista con el programa Chisme No Like, Jeni de la Vega, a quien muchos recuerdan como una de las exnovias del cantante Peso Pluma; confirmó que sostiene una relación amorosa con Eleazar Gómez, e incluso se acaba de comprometer con él.

La también conductora de TV reveló que el actor — quien estuvo un tiempo en la cárcel luego de que su exprometida Tefi Valenzuela lo denunciara por agredirla hasta el grado de casi matarla— recientemente le dio el anillo de compromiso.

Asimismo, la también exparticipante del programa Enamorándonos contó que se comprometieron tras un año de ser novios.

¿Cuándo se casa Jeni de la Vega con Eleazar Gómez?

Durante la entrevista, Jeni mostró su anillo de compromiso y reveló que Eleazar Gómez se lo dio durante una cena romántica.

La también modelo detalló que por un momento "pensó que se equivocó de lugar", pues no imaginó que todo lo armado fuera para ella.

"Sorprendentemente, llegué y vi todo decorado con rosas, un camino de rosas, velas. Pensé '¿qué está pasando? ¿me equivoqué de lugar?'. Seguí el camino y llegué a una cena romántica (...) Al final, me pidió que me casara con él", explicó Jeni, quien confesó que no esperaba esta propuesta por parte del actor, pero está feliz y ya está organizando la boda.



Y, tras detallar cómo fue la romántica pedida de mano, Jeni de la Vega reveló que se casará con Eleazar Gómez a principios de 2024 en la Ciudad de México.

De igual modo, la conductora de TV manifestó que tienen planes de echar la casa por la ventada y por ello están organizar con un buen tiempo de anticipación el esperado evento.

Cabe destacar que en otra entrevista con el programa Hoy Día, la exparticipante de Enamorándonos mostró que el diseñador Gusavo Matta será el encargado de hacer el vestido de novia de Jeni, quien reveló que lo quiere de tipo corte sirena.