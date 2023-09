Paulino Rubio llora en pleno escenario por esta razón; critican su show y vestuario

EE.UU.— Paulina Rubio regresó a los escenarios y ahora se encuentra ofreciendo presentaciones en Estados Unidos. Sin embargo, su retornó no ha sido tan positivo, pues además de que le han ''llovido'' criticas por su físico, vestuario y el hecho de que presuntamente no canta, pues no se sabe sus propias canciones; también su reciente reacción en un concierto la han colocado en la mira.

Y es que de manera sorpresiva, la también apodada 'La Chica Dorada' en medio de una presentación lloró tras recordar a una persona especial.

¿Por qué Paulino Rubio rompió en llanto en pleno escenario?

Fue durante un reciente concierto que la exintegrante de Timbiriche no pudo contener el llanto al recordar a su mamá, la actriz Susana Dosamantes, quien falleció el pasado 2 de julio de 2022 a la edad de 74 años, después de luchar contra el cáncer de páncreas.

Mediante un vídeo compartido en TikTok, se dejó ver cómo la intérprete de "Ni una sola palabra" no pudo evitar derramar unas cuantas lágrimas luego de recordar a su progenitora.

En el clip que ha generado los comentarios, se puede observar a Paulina Rubio cantando uno de sus temas, pero de un momento a otro, la cantante se colocó en cuclillas y se dirigió hacia sus fans que se encontraban más cercanos al escenario.

Posteriormente, 'La Chica Dorada' le colocó su micrófono a una de sus seguidoras, y ésta gritó el nombre de la mamá de la exTimbiriche: “Que viva Susana Dosamantes”.

Tras este momento, Paulina Rubio intentó mantener una sonrisa en su rostro, pero no lo logró, pues la intérprete de "El último adiós" al tomar nuevamente el el micrófono, terminó cubriéndose el rostro con sus brazos, fue ahí que los asistentes se percataron de que la cantante estaba llorando.

Como era de esperarse, el vídeo de este conmovedor momento no pasó desapercibido y de inmediato se viralizó en redes sociales. Pero, no evitó que 'La Chica Dorada' dejará de ser criticada por lo mostrado en su show.

Critican a Paulina Rubio por su físico y lo mal armados que están sus conciertos

Paulina Rubio está siendo muy criticada en redes sociales, pues desde hace un par de días se han compartido imágenes de los conciertos que se encuentra ofreciendo.

Sin embargo, éstos han dejado mucho que desear, ya que además de no contar con una gran producción ni nada innovador, ella y su apariencia también han desatado los comentarios negativos.

A través de vídeos compartidos en Tiktok se ha dejado ver que la cantante ha salido al escenario luciendo un notorio aumento de peso. Aunque esa no ha sido la razón de la crítica, por el contrario, algunos afirman que se ve mejor ahora que ya no es tan delgada.

Sin embargo, consideran que lo que sí le afecta es su vestuario, pues además de no ser nada moderno, tampoco se ve de buena calidad, incluso dudan que sea nuevo; es así como algunos internautas señalan que podría ser "reciclado" de otro espectáculo.

No obstante, lo que más ha generado el disgusto de los asistentes a sus shows es que Paulina Rubio no cante. Varios internautas han comentado que no es un secreto que la hija de Susana Dosamantes no tiene una gran voz, pero lo mínimo que esperan es que intérprete sus canciones.

Y es que varios asistentes a sus conciertos han mencionado que además de hacer playback, no se sabe la letra de sus temas, por lo que van a un show en el que solo la verán "animando" al público.

Pese a las duras críticas, Paulina Rubio sigue en pie con su pequeña gira, la cual algunos creen que terminará cancelado debido a las críticas y quejas del público, quien paga un boleto por un show que no vale lo que cuesta.