Alfredo Adame es reportado por su familia como desaparecido; esto es lo que se sabe

CIUDAD DE MÉXICO.— Alfredo Adame desde hace un par de años se ha convertido en un actor y exconductor de TV del cual solo se habla por estar inmerso en distintos escándalos debido a sus constantes peleas públicas. Sin embargo, desde hace unos meses ha estado lejos de la vida pública, por ello su hijo Sebastián Adame se dijo preocupado.

En un reciente encuentro con medios de comunicación, el joven reveló que no ha sabido nada de su padre, y eso tiene preocupada a su familia, pues de un día para otro "desaparición".

¿Alfredo Adame está desaparecido? Su hijo está preocupado de no saber qué pasó con el exconductor de Hoy

Sebastián, el hijo menor del exconductor del matutino de Televisa, fue el encargado de "reportar" que su papá está "desaparecido". Aprovechando la presencia de los medios en una función de la obra de teatro "El Mago", que se realizó este pasado fin de semana, el joven fue cuestionado sobre el porqué su padre ha estado alejado de los escándalos.

A los que Sebastián Adame respondió mencionando que "está preocupado", pues él no sabe nada del actor.

"Justamente es lo que yo estaba pensando el otro día, como que ya van muchos días que no sale diciendo nada. Hasta a mí me preocupa", puntualizó el hijo de Alfredo Adame quien fue captado en compañía de su mamá Mary Paz Banquells.

Sebastián también comentó que probablemente la desaparición de su padre se debía a que está cambiando su forma de ser, y quizá de manera temporal se mantenga alejado de la farándula, pero eso es algo que no puede confirmar.

"Desafortunadamente, con mi papá, pues ya nadie sabemos qué es lo que va a hacer después. Me gustaría pensar que sí cambió, pero pues quién sabe. Ojalá", señaló el hijo menor del exconductor del programa Hoy.

Finalmente Sebastián, pese a no sostener una buena relación con su padre, pues éste lo ha rechazado en varias ocasiones por ser gay, mencionó que espera que su padre se encuentre bien.

"De plano no me he enterado de nada, no ha salido nada... ¿Ya se tranquilizó o que onda? Porque está raro", concluyó el joven.

¿Dónde está Alfredo Adame?

Aunque Alfredo Adame se ha mantenido alejado de los escándalos, éste no ha dejado de figurar en redes sociales, pues el actor y conductor de TV se ha mantenido muy activo en ellas.

Mediante un par de publicaciones hechas en Instagram, TikTok y otras redes, se ha podido constatar que el exgalán de telenovelas está en perfectas condiciones.

Asimismo, el actor ahora se encuentra concentrado en su faceta de DJ, es por ello que actualmente está promocionando el tema "La Cumbia del Mame", una colaboración con 'El Negro Más Guapo'.

Cabe destacar que, la nueva canción de Alfredo Adame aún no está disponible, pues se tiene previsto salga hasta el próximo mes de octubre en todas las plataformas digitales.

Sin embargo, él se ha encargado de difundir extracto de la letra, la cual hace referencia a las frases con las que se ha hecho viral.