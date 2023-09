Paty Navidad admite que conoció a Arturo Beltrán Leyva: ''No me toqueteó''

CIUDAD DE MÉXICO.— Paty Navidad rompió el silencio y tras el revuelo que ha causado el polémica libro de Anabel Hernández: "Las señoras del narco. Amar en el infierno", mismo en el que la actriz es señalada de haber recibido una fuerte cantidad de dinero por parte de Arturo Beltrán Leyva, la también conductora de TV decidió pronunciarse al respecto.

Acostumbrada a hacerle frente a las polémicas en las que se ha visto envuelta, la exparticipante de MasterChef Celebrity México confesó que sí conoció al narcotraficante apodado 'El Barbas', pero la originaria de Culiacán, Sinaloa, indicó que las cosas no sucedieron como las contó la escritora, es por ello que Paty decidió dar su versión.

Paty Navidad admite que conoció a Arturo Beltrán Leyva, pero afirmó que el libro de Anabel Hernández tiene “inconsistencias”

Ana Patricia Navidad Lara, mejor conocida como Paty Navidad, decidió "desmentir" a la escritora y periodista mexicana Anabel Hernández, por lo que mediante un vídeo, la actriz de la telenovela "La Fea más Bella" contó su historia y cómo se terminó involucrada con uno de los narcotraficantes más famosos de la historia.

En su clip, Paty Navidad detalló su encuentro con el capo tal y como se mencionó en las páginas del nuevo libro de la periodista, sin embargo, la exparticipante de La Casa de los Famosos México destacó que en la publicación de Anabel Hernández hay “muchas verdades” pero también “inconsistencias”.

Tras esta "aclaración", la actriz afirmó que ella dio un pequeño concierto privado a una persona que cumplía años (Beltrán Leyva) pero ella "fue llevada a base de mentiras".

Asimismo, detalló que interpretó cinco canciones, en las que se incluyó Cielo Rojo. Posteriormente, la actriz estaba a la espera de su pago, pero 'El Barbas' la obliga a ir con él a un cuarto oscuro y alejado en donde supuestamente le iba a dar su pago.

Fue entonces que Beltrán Leyva le hizo insinuaciones sexuales a Paty Navidad, además de condicionarle su pago. Sin embargo, Paty negó “haber sido toqueteada” por Arturo así como tampoco aceptó su dinero.

“Sí hay inconsistencias, pero al final no cambian el resultado. A el señor le caí bien, es más yo sentí que le caí bien y posiblemente si (él) hubiera querido que pasara otra cosa pero tengo que decir que no pasó. Lo que narran ahí que en el cuarto y así, sí pasó, pero no me toqueteó, a lo mejor sí intentó pero no pasó de ahí y hay que decir la verdad. De ahí salimos y dijo que estaba bien, no pasó nada. Salí, le agradezco al señor donde esté, que dijo ‘Acompáñenla y dejen que se vaya’”, expresó Paty Navidad.

Cabe destacar que, hasta el momento la actriz ha sido la única en confirmar que lo escrito por Anabel Hernández tiene algo de verdad, aunque según Paty no contó cómo realmente pasaron las cosas.