Ingrid Coronado afirma que la mamá de Fernando del Solar lastimó y engañó a sus hijos

Ingrid Coronado arremetió contra la mamá de Fernando del Solar luego de que ésta dijera que desde la muerte del conductor argentino, no ha visto a sus nietos y no tiene comunicación con ellos. La presentadora afirmó que sucedió algo que la llevaron a tomar esa decisión, pues su deber es cuidar a sus hijos.

De nueva cuenta, la exGaribaldi se encuentra en medio de la polémica y es que recordemos que desde que se separó de Fer del Solar, le llovieron críticas por "abandonarlo" cuando tenía cáncer, sin embargo, pese a que él mismo reveló en su momento que fue él quien pidió el divorcio, los comentarios y el odio no han parado para Ingrid. Ahora también mantiene un pleito legal con Anna Ferro, viuda de Fer, por la casa de Cuernavaca que la maestra de yoga se niega a dejar pese a que es parte de un fideicomiso de sus hijos, Luciano y Paolo. Aquí los detalles.

Fue durante un encuentro con los medios de comunicación, que Ingrid Coronado respondió a las declaraciones de Rosa Servidio, mamá de Fernando del Solar, sobre que no ha visto a sus nietos desde que murió su hijo.

Ante esto, la también locutora dijo que en efecto, Luciano y Paolo, no conviven con la familia de su papá por varias razones, sin embargo, Ingrid afirma que la principal es porque los engañaron y les quisieron hacer daño, y ella no va a permitir que jueguen con sus hijos.

"Ahí hay una situación especial y es que mis hijos fueron engañados, y ella sabe perfectamente a qué me refiero, yo no voy a jamás permitir que alguien haga algo que dañe a mis hijos y realmente, así se viven las consecuencias", mencionó

La conductora de TV Azteca comentó que ahora que está en una lucha por recuperar el departamento de sus hijos en el que aún vive Anna Ferro, tiene la oportunidad de mostrar su amor y apoyo hacia ellos y confirmó que no tiene nada en contra de que convivan con sus abuelos, pues al final del día también son su familia, solo pide respeto para ellos y un buen trato de todos los que los rodean, pues al final del día ella se hace cargo no solo de mantenerlos, educarlos y criarlos sino también de su salud y estabilidad emocional.

"Ahorita ella tiene una enorme oportunidad para demostrar que está del lado de mis hijos, finalmente es su abuela y a mí me gustaría que pudieran tener una buena relación, siempre y cuando juegue a favor de ellos, y yo voy a hacer eso, no solamente con ella, sino con todas las personas que rodeen a mis hijos... Yo soy responsable, no solamente de su crianza, sino también de su salud emocional”.

Ingrid Coronado hace fuertes declaraciones sobre Fernando del Solar

Ingrid Coronado también habló de lo que dijo Charly López sobre la viuda de Fernando del Solar, pues el cantante reveló que por empatía debería dejarle la propiedad de sus hijos a Anna Ferro.

“Hay quien cree que litigando en medios va a presionar para que haya cambios a nivel legal y eso me da mucha pena, yo le deseo todo lo mejor... las cosas al final siempre se saben y no por mí, sí es necesario tendré que mostrar pruebas en su momento, yo espero que no sea necesario”, mencionó.-

Finalmente, Ingrid Coronado aseguró que a pesar de los problemas legales con Anna Ferro, de los que no puede dar detalles, siempre recordará con cariño a Fernando del Solar porque le dio dos hijos:

“Yo lo veo en mis hijos, mis hijos tienen cosas de él y lo que tienen de él me fascina y mis hijos no serían ellos si no fuera porque son sus hijos”.