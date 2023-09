Cher habría secuestrado a su propio hijo; revelan polémicos detalles y por qué lo hizo

La cantante Cher está siendo acusada de planear el secuestro de su hijo menor, Elijah Allman, a quien procreó durante su matrimonio con el músico Greg Allman. De acuerdo con información publicada por la revista People, los señalamientos contra la cantante de 77 años fueron hechos el 5 de diciembre por su todavía nuera, Marie King, durante el proceso para la disolución de su matrimonio.

Los hechos habrían ocurrido a finales del 2022, cuando Elijah y su esposa Marie King se hospedaba en el lujoso hotel de Los Ángeles con la finalidad de pasar varios días juntos y así poder salvar su matrimonio, pues ambos ya habían iniciado con los trámites del divorcio.

Cher habría secuestrado a su propio hijo; revelan detalles de lo que pasó

Cher habría secuestrado a su propio hijo; revelan detalles de lo que pasó

En el testimonio de King, sacado de los documentos legales, se asegura que la intérprete de "Belive" habría contratado a cuatro hombres para que ingresaran hasta la habitación de su hijo, lo sacaran del lugar y se lo llevaran hacía un rumbo desconocido. King, también detalló que en su confusión llegó a preguntarles quién los había mandado y uno de los sujetos le contestó "la madre de Elijah".

“Después de pasar estos 12 días juntos en NY... cuatro personas vinieron a nuestra habitación de hotel y se llevaron a (Allman) de nuestra habitación. Uno de los cuatro hombres que se lo llevaron le dijo que habían sido contratados por la madre (de Allman)”.

Cher fue acusada por su ex nuera, Marie Angela King, por supuestamente contratar a cuatro hombres para secuestrar a su propio hijo, Elijah Blue Allman, para así evitar que se reconciliara con ella tras enfrentar una posible separación.

Fuente Foto: X pic.twitter.com/niYIfLPJBz — JavierPozaInforma (@pozainforma) September 28, 2023

Marie explicó, además, que hasta la fecha (10 meses después del incidente) sigue si conocer el paradero de su todavía esposo y su estado de salud, por lo que se encuentra sumamente preocupada.

“Actualmente desconozco el bienestar o el paradero de mi marido. Estoy muy preocupada y angustiada por él. Desde agosto me han dicho que no se me permite ver o hablar con [Allman], que actualmente está encerrado en un centro de tratamiento que no se me ha revelado. También me han dicho que [Allman] no tiene acceso a su teléfono”.

Según el diario británico Daily Mail, actualmente Elijah se encuentra en un centro de rehabilitación en California, para tratar los problemas de adicción al alcohol y la heroína que presenta desde hace ya varios años.

King también revela que, pese a la drástica decisión de la cantante y de no tener ningún tipo de información de su esposo, confía en que él está bien y que todo fue hecho pensando únicamente en su salud:

"Entiendo los esfuerzos de su familia para asegurarse de que está bien. Y yo quiero lo mejor para mi marido", dijo.

Cher habría secuestrado a su propio hijo; revelan polémicos detalles y por qué lo hizo

En los mismos documentos, Marie también afirmó que Cher le pidió que abandonara la casa que compartía con Allman sin llevarse ninguna de sus pertenencias; sin embargo, esto no ha sido confirmado.

Según Daily Mail, Elijah pasó los últimos seis meses viviendo en el Chateau Marmont de Los Ángeles. Reportes de los huéspedes indicaron que diariamente, Elijah fumaba un cigarrillo en recepción y terminaba desmayado, aparentemente, bajo los efectos de alguna droga. Después de desplomarse en la entrada del hotel, el también músico fue trasladado a un centro de rehabilitación en Pasadena, California

La también actriz no ha hablado hasta este miércoles al respecto de estas acusaciones, pero ya se prepara para el lanzamiento de un disco navideño el cual verá la luz a finales de este año.