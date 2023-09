Bárbara de Regil ''vomita'' en plena transmisión en vivo tras probar unos dulces

CIUDAD DE MÉXICO.— Pocas personas son tan criticadas como lo es Bárbara de Regil. Pero tal parecer que eso no le quita el sueño a la actriz, pues sigue realizando acciones que terminan generando controversia. Tal es el caso de una reciente transmisión en vivo, en la que generó los comentarios negativos en su contra luego de que se mostrará frente a la cámara "vomitando" unos dulces que probó.

El clip como era de imaginarse, de inmediato desató las reacciones y comentarios de internautas, quienes la tacharon de "ridícula" exagerada y hasta grosera.

¿Por qué Bárbara de Regil "vomito" unos dulces que se comió?

Fue durante una transmisión en vivo, a través de su perfil de Facebook, que la protagonista de la serie "Rosario Tijeras" decidió mostrarle a sus seguidores su reacción y opinión sobre algunos dulces.

En el vídeo, Bárbara de Regil en compañía de su hija Mar, comentan que estarían probando los dulces que muchos youtubers e influencers han comido y, posteriormente han dado su reseña sobre dichos productos.

Asimismo, en el live se puede observar a la también fitness coach probando por primera vez un pepino con chamoy; al mismo tiempo que este dulces es ingerido por Mar de Regil, quien tras darle la primera mordida afirma que no sabe mal y hasta "está rico".

Sin embargo, la reacción de Bárbara es distinta — y según internautas asquerosa— pues la también modelo no tuvo empacho en ''vomitar'' frente a la cámara.

El en vivo como era de imaginarse de inmediato desató las críticas, y varios cibernautas señalaron que la influencer también puede ser una persona sumamente desagradable e incluso grosera, ya que durante su transmisión en dos ocasiones devolvió los dulces, sin importarle que su hija estuviera comiendo unos iguales a su lado.

No obstante, Bárbara de Regil aprovechó su transmisión en vivo para explicar porque "vomito" los dulces. La actriz, quien se ha caracterizado por emitir un discurso en el que defiende el hábito de comer de manera saludable, se mostro congruente con ello, pues afirmó que no es que ella no quiera comer dulces sino que su mismo cuerpo lo rechaza.

"Ay lo vas a escupir esta 'ridícula'", se le escucha decir a Mar, la hija de la actriz; a lo que Bárbara responde: "Si lo escupo es porque mi cuerpo dijo bye".

Comentarios como: "Ni si quiera haces por probarlo simplemente lo escupes", "Qué payasa", "Es insoportable", fueron algunos con los que reprobaron el hecho de que Bárbara de Regil subió un vídeo en el que se muestra haciendo arcadas y gestos de disgusto que provocaron la molestia de internautas.

Bárbara de Regil no permite que insulten a su hija, pero ella sí puede

Esta transmisión en vivo, no solo generó las críticas por el hecho de que Bárbara de Regil ''vomitó'' los dulces que su hija Mar le ofreció. También causó controversia el ver a la actriz insultando a la joven.

Y es que durante el live, cuando Bárbara se da cuenta de que los dulces mancharon la mesa se muestra impresionada, pero segundos después se deja ver asustada, desesperada y finalmente molesta; es debido a esta situación que termina llamando "estúpida" su hija.

"Mar, no ma*#$% no se quita... Esto está muy cabrón, si esto no se quita aquí, qué pedo tu estómago... no m*m#$%. Cállate, no se quita, ayúdame...", reclamó la actriz. Para posteriormente ya más enojada insultar a su hija: "Estúpida, eres una estúpida".

Pese a las críticas que ha generado este vídeo, Bárbara de Regil no se ha pronunciado, y quizás no lo haga, pues algunos internautas señalan que es precisamente con este tipo de contenido que se mantiene vigente, pues solo basta recordar que su última novela fue un fracaso.

Asimismo, varios consideran que la actriz desde hace un tiempo ha decidido usar sus redes sociales como una forma de hacerse popular a través de polémicas.

