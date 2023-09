''The Killer'' es la reciente película de David Fincher

VENECIA (EFE).— Tras adentrarse en el Hollywood clásico con su anterior película “Mank”, David Fincher regresa al género del thriller que le ayudó alcanzar la gloria en la década de los noventa con “The Killer”, en la que convierte a Michael Fassbender en un asesino infalible de inspiración zen que un buen día se deja llevar por la sed de venganza.

“No lo veo como una película de asesinos, sino como una historia de venganza”, dijo Fincher ayer en la rueda de prensa en la presentación del filme, que está compitiendo por el León de Oro del Festival de Venecia.

El director de “Fight Club” y “Seven” renueva su alianza con Netflix en esta adaptación de la novela gráfica de Alexis Nolent bajo el seudónimo de “Matz”, pondrá al espectador en la cabeza del protagonista a través de su monólogo interior.

La trama arranca en París cuando el sicario está a punto de llevar a cabo una misión más, aunque algo sale mal y comienza un viaje de República Dominicana a Nueva Orleans, y de Florida a Nueva York y Chicago, para tratar de arreglar las cosas.

“Lo interesante para mí cuando interceptas los pensamientos de un personaje es ¿cómo sabes que está diciendo la verdad? Mucha gente se miente a sí misma y me gustaba idea de un asesino que tiene que crearse un código para funcionar, pero luego lo desmantela por necesidad”, explicó Fincher.

Ese código, que el asesino se repite incesantemente a sí mismo, le invita a mantenerse fiel a su plan, a no improvisar, a no confiar en nadie y, sobre todo, no mostrar la más mínima empatía, pero se viene abajo cuando ve amenazado lo que más le importa.

“La brecha entre su mantra y su comportamiento real, que se ve forzado a adaptar, es el motivo por el que la película y el personaje existen”, manifestó el director, que nunca imaginó a nadie mejor que a Fassbender para interpretar al personaje.

“Tiene unas habilidades y un control excelentes. Sabíamos que el personaje era muy limitado. Sin embargo, él tiene tantas herramientas que puede darte cualquier cosa que le pidas”, aseguró Fincher y describió su rostro como “un híbrido entre Charlton Heston y Lawrence Olivier”.

Fincher y Fassbender despojan a este asesino de cualquier tipo de parafernalia o glamour para dejarlo en un tipo que no llama la atención por la calle, extremadamente disciplinado, que duerme en hoteles baratos, compra lo que necesita mediante del comercio en línea y escucha a The Smiths para evitar las distracciones.

El guion, adaptado por Fincher junto Andrew Kevin Walker, coautor de “Seven”, contiene una crítica al sistema e invita a la rebelión, aunque el director ha asegurado que la empatía hacia el asesino es “lo último” que tenía en mente.

Al ser cuestionado por la huelga de guionistas y de actores en Hollywood, que ha impedido la asistencia de Fassbender y de Tilda Swinton, actriz que también está en el reparto, Fincher recalcó sentirse “triste” por estar en “medio de ambas partes”.

“Esta película se rodó durante la pandemia y no quiero tener que volver a hacer nunca más un largometraje a través de un visor, pero dicho esto (…), entiendo a ambas partes y creo que lo único que puedo hacer es animarles a dialogar”, agregó.

Y en cuanto a la continuidad de su serie “Mindhunter” en Netflix sobre dos agentes del FBI que entrevistan a asesinos en serio, descartó la idea de realizar una tercera temporada.