Britney Spears es captada cabalgando semidesnuda por México

MÉXICO.— Britney Spears una vez más ha dado de qué hablar, pues a semanas de que ella misma confirmará su divorcio de Sam Asghari, la cantante volvió a generar los comentarios, pero sobre todo la preocupación luego de que fuera captada paseando semidesnuda por México.

Así fue como Britney Spears fue captada cabalgando sin ropa por desierto de México

La también llamada 'La Princesa del Pop' al parecer está decidida a disfrutar al máximo su soltería, sin embargo, el modo en cómo lo esta haciendo ha generado la crítica, pero sobre todo alarma, pues nuevamente Britney ha protagonizado una escandalosa escena.

Mediante redes sociales, rápidamente se viralizaron fotos de la intérprete de canciones como "Toxic" "Baby One More Time", "Oops!...I Did It Again", "Lucky", "Crazy"y "Gimme More"; disfrutando de México.

Si bien, últimamente las distintas playas de la republica mexicana se han convertido en el destino favorito de la cantante, ahora prefirió cambiar el mar por el desierto, aunque lo que generó gran impacto fue haberla captado dando un paseo a caballo semidesnuda.

De acuerdo con algunos portales, Britney Spears habría decidido quitarse la blusa al no soportar el caluroso clima.

Como era de imaginarse esta acción no pasó desapercibida, por lo que paparazzis captaron el momento exacto en el que estuvo cabalgando sin blusa y solo usando unos shorts blancos.

Tras la viralización de un vídeo en el que se mostró a la cantante semidesnuda por el desierto de México, internautas se enfrescaron en un debate, ya que mientras algunos afirmaron estar preocupados por su salud mental y emocional, otros más le aplaudieron su ocurrencia e incluso señalaron que no es algo que no hubiera hecho antes.

Incluso, algunos mencionaron que es por eso que elige México para "descansar", pues durante su estancia en el país, suele despojarse de su ropa y nadie le dice nada.

Algunos cuantos indicaron que pese a su controvertida forma de dar un paseo a caballo, ella se ve mejor que cuando estaba con su ahora exesposo.

Cabe destacar que, Britney Spears en diferentes ocasiones ha dicho que no tiene intenciones de volver a los escenarios, es por ello que tampoco desea ser señalada por las decisiones que ha tomado últimamente; la cantante sólo quiere estar en paz.