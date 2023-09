Emotiva premiere de ''Priscilla'' en el Festival deVenecia

VENECIA (EFE).—La cineasta Sofia Coppola y Woody Allen llenaron de glamur y emoción el Festival de Venecia, la primera, con la película “Priscilla”, un acercamiento a la que fuera esposa de Elvis y a su despertar en medio del autodestructivo camino de la fama. Por su parte, Allen presentó, fuera de competencia, “Coup de Chance”.

Sofia Coppola va por su segundo León de Oro y lo hace con un personaje del cual sentía mucha curiosidad por saber cómo era Priscilla y cómo había sido aquella pareja legendaria de la que, en realidad, “conocemos muy poco”, dijo en la conferencia de presentación.

“Priscilla” es la historia, o el drama, de una niña atrapada en la órbita de un astro naciente y que poco a poco va quemándose a medida que su dimensión aumenta en el espacio y el tiempo.

Ella tenía 14 años cuando en 1959 conoció en Alemania a Elvis, una década mayor, pero nada, ni la diferencia de edad, impidió que ambos se embarcaran en una mítica historia de amor.

Sin embargo, el ascenso de aquel soldado metido a músico al trono del “Rock ‘n Roll” pronto revelaría su reverso más oscuro. Y lo que en un primer momento se anunciaba como un tierno idilio, se convirtió en un tormento para la muchacha.

Coppola, siempre interesada en el alma femenina como en aquella “María Antonieta” (2006), muestra la parábola de una Priscilla que pasa de vestir uniforme escolar y a caminar a duras penas en tacones a sufrir los antojos y arrebatos de ira de su novio, casi siempre ausente en la corte de “Graceland”.

Pero su historia es también la de un despertar. Elvis y Priscilla se casaron en 1967 y tuvieron una hija, Lisa Marie Presley, que falleció el pasado enero, pero solo seis años después ella decidió romper la relación y enfrentar un divorcio.

La actriz que interpreta a Priscilla, Cailee Spaeny, explicó que la cinta evoca “fases importantes” para cualquier mujer: los pasos que llevan “de ser una niña a encontrar tu propio camino”.

Coppola sostuvo que esta no es una historia feminista, sino “humana” que habla simple y llanamente de “los altibajos de una relación” que ha quedado incidida en la historia moderna.

Por su parte, Jacob Elordi es el encargado de dar vida a Elvis y aseguró no temer la comparaciones que se harán entre él y Austin Butler, protagonista del musical de Baz Luhrann de año pasado.

El australiano, conocido mundialmente por su papel en la serie “Euphoria”, reconoció que preparando la película “lo más impresionante fue comprender la dimensión de aquel amor”.

“Solo con escuchar aún hoy a Priscilla Presley recordarlo te hace entender que aquel cariño no ha desaparecido”, sostuvo.

En primera fila le escuchaba atenta una mujer de cabellos rojos que tenía algo que decir: la propia Priscilla, que acudió a la Mostra en calidad de productora y como autora de la biografía que sustenta la película, “Elvis and Me” (1985).

La celebridad no tenía previsto hablar, de hecho permanecía sentada entre el público y no en la mesa de conferenciantes, pero finalmente agarró el micrófono y recordó con cariño a su exmarido, muerto en 1997.

“Sí, yo le dejé, pero no fue porque no le amara, fue el amor de mi vida, sino que rompimos porque su estilo de vida era diferente al mío y creo que eso lo puede entender cualquier mujer. Aún así seguimos estando muy cerca”, dijo, emocionada.

En un momento dado alguien le preguntó qué escena le había gustado más de toda la película: “La última”, murmuró con los ojos vidriosos. Porque Priscilla prefiere recordarse así, despeinada y con la cara lavada, conduciendo un coche con dirección a su propio destino.

“Nunca acabamos de dejarnos el uno al otro. Solo quería dejar eso claro. Gracias”, terminó, arrancando el aplauso de la sala, el mismo que recibió la película al término de su proyección.

La jornada de ayer también fue emotiva para Woody Allen, quien recibió aplausos durante la conferencia en la que presentó su nuevo filme, “Coup de Chance”, rodado en París con actores franceses.

“He sido muy afortunado toda mi vida”, dijo el director neoyorquino.

Pasión europea

“Las películas que me gustan, desde joven, son europeas, el cine francés, italiano, sueco, toda mi vida he querido hacer películas como los europeos”, dijo el director de “Manhattan” y “Annie Hall” que, a sus 87 años, no descartó volver a rodar en Nueva York en el futuro.