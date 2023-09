Expareja de Niurka, en terapia intensiva; su esposo revela qué le pasó

MIAMI.— Eduardo Antonio, a quien algunos recordaran como una de las exparejas amorosas de la polémica Niurka Marcos, se encuentra hospitalizado en Miami, pues presentó complicaciones de salud luego de una intervención quirúrgica.

Su esposo Roy García, dio a conocer detalles sobre lo que llevó al cantante, compositor, actor y productor cubano, a tener que ser hospitalizado y permanecer ahí hasta que su salud mejore.

¿Eduardo Antonio, expareja sentimental de Niurka, en terapia intensiva, qué le pasó?

Roy García, actual pareja sentimental y con quien se casó en 2021 Eduardo Antonio, fue quien confirmó que el también exnovio de Niurka Marcos está hospitalizado debido a que hace unos días se sometió a un rejuvenecimiento facial.

De acuerdo con el esposo del actor, luego de que el cubano se realizara esta intervención —que duró varias horas— se reportó estable, pero posteriormente, el cantante fue reportado delicado ya que presentó un desgarre de los divertículos.

El también empresario confirmó que, Eduardo Antonio fue intubado y permanecerá en terapia intensiva. Asimismo, afirmó que el histrión está estable aunque reveló que la expareja sentimental de la polémica Niurka se encuentra con respiración artificial.

No obstante, el esposo del intérprete de "Mujer" especificó que la ayuda para respirar solo la mantendrá un día más y por recomendación médica.

"Nuestro Eduardo aún se encuentra en terapia intensiva, ya estable, sólo que la respiración artificial aún no se la han podido retirar porque se alteró mucho al verse con la entubación y le aumentó la frecuencia respiratoria mucho y los médicos decidieron dejarle la respiración un día más. Sólo les pido que le envíen las mejores de las energías y sus bendiciones", se lee en el mensaje que Roy García publicó en redes sociales.

Debido al alarmante reporte, la preocupación de sus seguidores se dejo ver en los comentarios que estos han hecho en la cuenta de Instagram del cantante y actor.

Sin embargo, también confían en que podrá librar esta complicada situación; y por ello una fan de Eduardo Antonio emitió una pequeña oración con la que se mostró confiada en la voluntad de Dios para que el cubano pueda recuperarse y ser dado de alta.

"Dios ponga su mano y te levante de esa cama Eduardo Antonio…Dios es grande y poderoso y va a permitir que vayas para casita con tu esposo…Amén", escribió una fan junto a una foto en la que aparece la mano de Eduardo Antonio sosteniendo la de su esposo.

Cabe destacar que, no es la primera vez que el intérprete de "Si me pudieras querer" se somete a una cirugía estética complicada. Hace unas cuantas semanas, el ex de Niurka sorprendió al aparecer en una camilla en recuperación y junto a su médico.

En aquella ocasión, Eduardo Antonio se mostró vendado del rostro y con lentes oscuros; por su parte el especialistas aseguró que todo había salido bien y felicitó al intérprete por tener la piel de una persona de "16 años".

