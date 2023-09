Erika Buenfil llora al revelar cómo su hijo ''conoció'' a su media hermana

CIUDAD DE MÉXICO.— Erika Buenfil en años recientes ha ido soltando algunos detalles sobre cómo ha sido su vida y la de su hijo en relación con la familia Zedillo.

Si bien, hace poco más de un año, la actriz reveló como fue que Nicolás conoció a su padre Ernesto Zedillo Jr, ahora la también apodada 'Reina del TikTok' conmovió al revelar cómo fue el primer encuentro entre su hijo con una de sus medias hermanas.

Erika Buenfil rompe en llanto al contar cómo su hijo ''conoció'' a la hija de Ernesto Zedillo Jr

La protagonista de telenovelas como "Amores verdaderos", "Perdona nuestros pecados", "Vencer el pasado" o "Marisol", estuvo de invitada en el programa Netas Divinas, y en la charla que entabló la actriz con las conductoras del programa transmitido por Unicable, la también influencer hizo una revelación que causó conmoción.

Y es que Erika Buenfil partiendo del tema: “la vida nos da sorpresas, sorpresas nos da la vida”, decidió contar una anécdota de su hijo Nicolás para ejemplificar esta idea.

La actriz inició relatando que durante la pandemia, su hijo conoció a su media hermana de una forma muy peculiar, pues como muchos jóvenes, Nicolás entabló una interacción con la joven hija de Ernesto Zedillo Jr y Rebeca Sáenz mediante un juego en línea.

Aunque en su relató, Erika Buenfil no menciona el juego en el que se conocieron los dos nietos del expresidente de México (Ernesto Zedillo), ni mucho menos sus nombres en el mundo virtual, si especificó que tanto para ella como para su hijo fue muy impresionando que ambos jóvenes terminaron jugando juntos, teniendo en cuenta que hay miles de usuarios.

“Viene la pandemia, enciérrense, y entonces los chicos empiezan a jugar un poco más a juegos de video. Entonces recibo una llamada de parte del papá [Zedillo Jr] para decirme si mi hijo se llamaba [en el juego] ‘Príncipe azul’ o no sé qué. Le grito a Nicolás, ‘¿tú te llamas así?’, ‘sí’. [El papá] me dice, ‘pregúntale si está jugando con ‘Cenicienta’, vaya, no recuerdo los nombres... ‘¿tú estás jugando con una niña que se llama tal?’, ‘sí’. Entonces me dice Ernesto ‘es que es su hermana’”, contó Erika Buenfil emocionada.

Pero la historia emocionó tanto a Erika Buenfil que esta no pudo contener las lágrimas y se puso a llorar. Erika Buenfil afirmó que jamás había contado como su hijo conoció a su media hermana

La actriz aclaró que la niña aunque no sabía muchos datos de Nicolás, sí sabía que tenía un hermano. Mientras que el hijo de Erika no tenía idea de que tuviera una media hermana.

Asimismo, la protagonista del melodrama "Amor en Silencio" destacó lo impresionada que estaba de que la vida decidió unirlos de la forma menos esperada, pues este primer encuentro se dio través de los videojuegos por internet.

“Ellos, los hermanos, se encontraron por Internet. La niña sí sabía quién era Nicolás, pero Nicolás no tenía idea. Entonces ahí empiezan a comunicarse, jugando, y a mí me dio mucha emoción porque además él le empieza a decir a todos sus amigos que estaban conectados, ‘¡estamos jugando con mi hermana!’, detalló la actriz. La hija de Ernesto Zedillo Jr y Rebeca Sáenz sí sabía que tenía un medio hermano llamado Nicolás

Finalmente, Erika Buenfil dijo que sintió mucha emoción al ver que Nicolás se puso muy contento al enterarse de que tenía una hermana, algo que conmovió a la 'Reina del TikTok' hasta las lágrimas.

“Se me salía el corazón y creo que se llevan muy bien, y eso me da mucho gusto porque no está solo. Gracias a Ernesto que lo permitió”, concluyó la actriz.

Debido a las lágrimas que soltó Erika, las presentadoras del programa también se mostraron conmovidas e impresionadas con su tierno relato.

