Mariana Echeverría rompe en llanto por ''culpa'' de conductora de Hoy, ¿qué le dijo?

CIUDAD DE MÉXICO.— Mariana Echeverría hace poco más de un mes dio a conocer la lamentable noticia de que perdió a un hijo por segunda ocasión. La noticia generó conmoción, pues la conductora de TV en menos de un año sufrió dos abortos.

Y aunque ahora la también comediante se encuentra enfocada en distintos proyectos laborales, una colega la "hizo" llorar. Este comentado momento se dio cuando Martha Figueroa le contó una historia personal con la que terminó identificándose la también esposa del portero del América, Óscar Jiménez.

¿Cómo fue que Martha Figueroa hizo llorar a Mariana Echeverría?

En una reciente emisión del programa Hotel VIP , en el que Mariana Echeverría funge como conductora, y Martha Figueroa como participante, las presentadoras de Televisa protagonizaron un conmovedor momento.

Esto sucedió luego de que la también periodista de espectáculos se sinceró y terminó confesando que perdió un hijo por negligencia médica.

Martha Figueroa destacó que no suele hablar públicamente sobre su vida privada sin embargo, en esta ocasión hizo una excepción para compartir una experiencia que cambió su vida para siempre.

“Es un tema del que no me gusta hablar no porque lo quiera ocultar ni nada, sino porque en algún momento yo decidí que la vida seguía, ahí se quedaba esa historia y continuaba la vida”, comenzó mencionando en un programa especial del reality Hotel VIP.

Y sin profundizar en detalles, la también presentadora del programa Con Permiso narró que hace muchos años en un hospital perdió su primer bebé y eso le generó una profunda tristeza.

Pero con el paso del tiempo, la también colaboradora del matutino de Televisa, manifestó que retomó su vida con la intención de embarazarse una vez más.

“Se murió mi primer hijo por una negligencia médica en el hospital... Ese fue un momento tristísimo en mi vida, pero decidí que no me quería quedar ahí ni quería que fuera una historia triste ni para mi familia, para mis padres, para los futuros hijos que tuviera, ni para mi marido, que estaba deshecho, ni para mí”, externó la periodista de espectáculos.

“El plan era tener un hijo y lo voy a tener. Traté de reponerme lo más pronto que pude, me costó varios meses, y pude embarazarme de nuevo”, agregó Marta Figueroa.

La ahora participante del Hotel VIP, destacó que logró cumplir su sueño, pues se embarazó por segunda ocasión y tuvo a su hijo a quien nombró Alejandro.

“Daría todo lo que hay en el mundo y en la vida y volvería pasar por lo que fuera con tal de que Alex estuviera aquí como está. Quizás, si este bebé hubiera llegado a buen termino, Alex no estaría y yo me muero sin Alex”, puntualizó la comunicadora.

La "confesión" de Martha Figueroa causó que Mariana Echeverría no pudiera contener las lágrimas y terminó rompiendo en llanto, pues aparentemente, la conductora de TV recordó que en julio de este 2023 perdió una vez más a un bebé que esperaba con su esposo, el arquero Óscar Jiménez.

“Es de admiración, Martitha. Gracias por abrir tu corazón y a seguir”, dijo Mariana Echeverría entre lágrimas.

Como era de imaginarse, el crudo relato de Martha Figueroa y las lágrimas de Mariana Echeverría desataron los comentarios en los que usuarios de redes sociales se mostraron empáticos con ambas conductoras de TV.

