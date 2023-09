Mónica Noguera habla de su ''relación'' con Erik Rubín: ''Somos amigos cordiales'' (VÍDEO)

Andrea Legarreta, Erik Rubín y Mónica Noguera están envueltos en una polémica luego de que se acusara a la conductora de Imagen TV de ser la culpable de la separación entre el cantante y la presentadora de Hoy, sin embargo, fue la exesposa de Fher de Maná quien rompió el silencio y respondió a los rumores sobre si fue o no la tercera en discordia en la relación y si era verdad que sostiene un romance con Erik.

Recordemos que fue Chisme No Like quien reveló dicha información afirmando que todo comenzó desde el 2022 y que incluso la pareja hizo un viaje a Tulum. Esto es lo que se sabe hasta ahora.

Mónica Noguera habla de su ''relación'' con Erik Rubín.

¿Cómo inició la ''relación'' entre Erik Rubín y Mónica Noguera?

De acuerdo con Javier Ceriani y Elisa Beristain Beristain, Mónica Noguera y Erik Rubín iniciaron una relación tras conocerse en Commando, gimnasio del cantante y de Andrea Legarreta. Ella sabía que él estaba casado y aún así decidió involucrarse sentimentalmente.

También revelaron que la conductora de Hoy se enteró durante su viaje a Japón luego de ver unos mensajes de texto entre ambos. Ahora, ha sido Mónica Noguera quien salió a hablar por primera vez sobre toda esta controversia y desmintió tener una relación con Erik Rubín.

Mónica Noguera habla de la "infidelidad" con Erik Rubín y su ruptura con Andrea Legarreta

Fue durante una llamada con Gustavo Adolfo Infante que la exconductora de Televisa negó ser la culpable de la separación entre Legarreta y Rubín. Además, confesó que son solo "amigos cordiales" y que solo coinciden en el gimnasio.

"¿eres la tercera en discordia?", preguntó Gustavo Adolfo, a lo que Mónica señaló: "No, claro que no, ayer estaba triste porque no sé de dónde viene, no sé de dónde sale esto... Érik es mi amigo pero tampoco es que nos hablemos diario, somos amigos cordiales, yo estoy en Commando, sus nenas están en Commando, nos vemos".

Mónica Noguera añadió que siente tristeza por la familia, porque están pasando por momentos difíciles sobre todo por la muerte de la mamá de Andrea, el escándalo de su separación, el beso con Apio, etc. y no está bien que los estén acosando de esa manera.

"No los dejan descansar... a mí me dio tristeza por su situación, la muerte de su madre, yo conozco a esa familia y esto es un trancazo para todos porque no es cierto... Pobre Érik, estaba escuchando que también le preguntaron por Apio y no es justo eso".

Para finalizar, Noguera señaló que aún no ha hablado con Erik Rubín ni Andrea Legarreta porque no tiene por qué hacerlo, pues para ella no hay nada que aclarar, todos saben que es mentira.

"No he hablado con Érik Rubín y Andrea Legarreta porque sabemos que no es cierto y no hay que aclarar nada, tenemos una relación cordial y no hemos hablado", dijo