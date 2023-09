Jimmy Fallon es acusado de crear un ambiente de trabajo tóxico; se disculpa

EE.UU.— Jimmy Fallon, quien desde hace unos años se ha convertido en uno de los presentadores de la televisión de Estados Unidos más importantes y carismáticas, ha sido acusado de crear un ambiente de trabajo tóxico.

El también actor, quien en su late night (programa nocturno) ha invitado a cantantes latinos y mexicanos como Shakira, J Balvin, Bad Bunny o Peso Pluma por mencionar algunos, ha reaccionado a la controversial denuncia emitida por su equipo de trabajo, quienes se sinceraron y contaron los malos tratos que han tenido que soportar, pero que frente a las cámaras resulta imposible de imaginar.

Así fue como Jimmy Fallon fue acusado de e crear un ambiente de trabajo tóxico

El programa The Tonight Show Starring Jimmy Fallon pese a ser parte del entretenimiento estadounidense, en redes sociales de México y otros países se ha posicionado como uno de los contenidos favoritos, esto debido a los extractos de sus entrevistas o presentaciones musicales que se han viralizado.

Asimismo, dichos clips han causado que cientos de personas se hagan una idea de cómo es el también comediante, y por ello no resulta difícil encontrar a gente que afirme que Jimmy Fallon —sin conocerlo— es muy "agradable".

Incluso, esta buena imagen con la que se ha vendido el conductor de TV por años, ha hecho que muchas personas anhelen y sueñen con la idea de trabajar con él.

Sin embargo, quienes actualmente forman parte de su equipo han dejado ver que laborar con Fallon es más parecido a una "pesadilla" que a sueño.

O eso es lo que se trata de expresar en el extenso reportaje presentado en la edición estadounidense de la revista Rolling Stone, publicado en su sitio web durante la noche de este pasado jueves 7 de septiembre; y en el cual se muestra la recopilación de los 16 testimonios de trabajadores, algunos actuales, y otros que ya abandonaron el conocido late night de la cadena NBC.

Es así como en dicho documento extrabajadores afirman que el programa del también actor lleva años siendo un lugar de trabajo poco sano, y que el trabajo de sus sueños se convirtió en una fuente de sufrimiento.

Y es que de acuerdo al texto titulado: "Caos, comedia y salas de lloros: dentro del ‘Tonight Show’ de Jimmy Fallon", se explica que el comportamiento errático de Jimmy Fallon es la principal causa de esa tensa atmósfera que va más allá de las presiones normales del mundo de la televisión.

Esa actitud ha permeado a los puestos de responsabilidad del equipo, en constante cambio: el programa ha tenido nueve showrunners (responsables máximos de la producción) en las últimas nueve temporadas. Ninguna sabía decir no a Fallon, se detalla en el texto.

Asimismo, exempleados, desde personal del departamento de producción a administrativos, describen de forma anónima el programa The Tonight Show como un lugar de ambiente “bastante sombrío”.

Cuentan que recibieron desprecios y fueron intimidados por esos jefes, incluido el propio presentador de TV. Los trabajadores aseguran haber vivido con miedo a los “arrebatos” de Fallon, y de su imprevisible forma de actuar.

Aunque las quejas llegaron en casi todos los casos al departamento de Recursos Humanos, no ocurrió nada, dicen los testimonios recopilados por la revista.

De igual modo, la revista exhibe que los trabajadores terminaron saliendo de allí a través de una baja médica, una renuncia voluntaria o, directamente, despedidos por haber protestado.

Pero como consecuencia, a su salida del programa estadounidense a varios le esperaba una serie de problemas de salud mental así como ideas suicida.

Aunque quienes no pudieron decir adiós y conservaron su trabajo, les era casi inevitable terminan en el camerino de los invitados desahogándose, con todo y lágrimas y a escondidas, con ellos.

En el reportaje también se indica que, según la mayoría de empleados que hablaron, era conocido entre todos los miembros del equipo el mal temperamento del presentador de TV y su actitud cambiante con ellos.

Es así como hablan de las críticas exacerbadas que lanza, de irritarse por asuntos anecdóticos y de despreciar al algunos de ellos ante sus compañeros.

La razón para este comportamiento, apunta en varias ocasiones el extenso texto, es la complicada relación de Jimmy Fallon con el alcohol. Un asunto que el comunicador ya negó a The New York Times en 2017, pero sigue resonando y cobrando relevancia.

¿Qué dijo Jimmy Fallon tras la acusación en su contra? Así fue como el conductor de TV se disculoó tras ser acusado de maltrato laboral

Ante el gran revuelo que desató la publicación de la revista Rolling Stone, usuarios de redes sociales de inmediato se enfrascaron en un debate, el cual mostró que varias personas creían en el testimonio de los extrabajadores que formaban parte del equipo de Jimmy Fallon.

Tras hacerse tendencia de Twitter su nombre, el presentador de TV se vio en la necesidad de responder y fue asís como ofreció una disculpa.

A través de una videoconferencia el actor se disculpó diciendo: “Es vergonzoso y me siento muy mal. Siento haberlos humillado a ustedes y a sus familias y amigos. No puedo expresar lo mal que me siento...”.

Pese a las disculpas ofrecidas por Jimmy Fallon (según lo dicho por dos testigos que hablaron con la revista antes citada) esto no evitó la crítica hacía él, pero sobre todo el escándalo mundial en el que se encuentra envuelto. ¿Será el fin de The Tonight Show?

Te puede interesar: