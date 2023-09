Erik Rubín molesto confirma relación con Mónica Noguera: ''Mi amante... ¿cómo la ves?

CIUDAD DE MÉXICO.— La separación de Erik Rubin y Andrea Legarreta sigue siendo un tema polémico, pues distintos medios de comunicación continúan especulando sobre la razón del por qué decidieron separarse tras más de 20 años de matrimonio.

Asimismo, más personas siguen viéndose involucradas en esta ruptura; tal es el caso de Mónica Noguera, quien recientemente fue tachada como la presunta culpable de la separación entre el cantante y la conductora de TV. Y, pese a que la expareja ha afirmado que no hay una tercera persona, el exintegrante de Timbiriche "confirmó" que la presentadora de TV es su amante.

¿Erik Rubín confirmó relación con Mónica Noguera?

Una vez más el intérprete de "Cuando mueres por alguien" explotó con la prensa cuando fue cuestionó sobre su relación con la conductora de Imagen Televisión.

En un reciente encuentro con la prensa, Erik Rubín fue orillado, una vez más, ha hablar de su separación de Andrea Legarreta y la relación que sostiene con Mónica Noguera.

Tras los cuestionamiento de los distintos medios de comunicación, el cantante explotó y “confirmó” el rumor, incluso mencionó que se casará con la conductora de Sale el sol.

“¿Hay pruebas?, ¿dónde están? Pues que salgan”, dijo el también actor de la obra de teatro "Vaselina" cuando el reportero del programa Chisme No Like lo cuestionó.

Sin embargo, minutos después y ya muy enojado, Erik decidió abordar el tema con ironía, fue así como mencionó que no sería algo malo que tuviera un noviazgo con Mónica Noguera.

Y siguiendo con esta postura, ironizó al decir que dentro de un mes se casará con la exesposa del productor 'Memo' del Bosque.

“Yo confirmo completamente que mi amante es Mónica Noguera, ¿cómo la ves desde ahí?, ¿qué más quieres? Confirmo que tengo un romance con Mónica Noguera, nos vamos a casar en un mes”, expresó el intérprete de "Dame amor" con evidente enojo.

“Confieso tener un romance con Mónica Noguera, nos casamos en un mes, ya”, agregó Rubín sin poder ocultar su molestia.

Aunque Erik Rubín de manera irónica "confirmó" el rumor de que sostiene un relación sentimental con la expresentadora de Televisa, terminó confesando que él no ha hablado con la apodada 'Mona' sobre el tema porque es ''algo absurdo''.

De igual manera, dejó entrever que seguirán siendo vinculados, pues continuaran diciendo que sí tiene un romance con ella, y aunque lo niegue no le creerán.

Finalmente, los reporteros le preguntaron si no le preocupa lo que diga la pareja de Mónica o Andrea Legarreta, a lo que nuevamente contestó de forma irónica: “Andrea va a ser nuestra madrina”.

¿Mónica Noguera se ha pronunciado sobre el rumor de un romance con Erik Rubín?

Pese a no haber ninguna prueba de que Mónica Noguera y Erik Rubín sostiene una relación más que de amigos, la conductora de TV, quien ha sido quizás la más afectada tras la difusión de este rumor, ha rotó el silencio y se ha defendido de las acusaciones que han hecho en su contra.

En una plática con Gustavo Adolfo Infante para su programa de YouTube, la presentadora de TV confirmó que sí conoce a Erik y van al mismo gimnasio, pero solo sostienen una relación cordial y desconoce de dónde surgieron los rumores de un romance entre ellos, pues ella tiene novio desde hace mucho tiempo.

“No, claro que no. Ayer estaba triste porque no sé de dónde viene, no sé de dónde sale esto. Erik es mi amigo, pero tampoco es que nos hablemos diario, somos amigos cordiales, yo estoy en Commando (el gimnasio), sus nenas están en Commando, nos vemos”, dijo durante la llamada con su colega.

Asimismo Mónica Noguera señaló que le entristece que por este tipo de rumores Erik Rubín, Andrea Legarreta y sus dos hijas, no han podido estar tranquilos desde que anunciaron su separación.

Y, en un intentó de ponerle fin a tan polémico rumor, en redes sociales Mónica se dejó ver con su novio, disfrutando de su relación amorosa pese al escándalo en el que se ha visto envuelta.

Andrea Legarreta explota en plena transmisión en vivo; defiende a Mónica Noguera

La también expareja de Erik Rubín se mostró muy molesta con el rumor de que el cantante y su colega Mónica Noguera sostiene un romance. Es por ello que en una reciente transmisión del programa Hoy la también actriz se pronunció sobre el tema.

Con evidente enojo y coraje, Andrea Legarreta explotó y arremetió en contra de los presentadores del programa Chisme No Like, a quienes además de llamar “escorias humanas”, afirmó que Javier Ceriani y Elsa Beristain inventaron el rumor de que Erik Rubín la engañó con Mónica Noguera.

Te puede interesar: