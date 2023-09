Es premiada ''Evil Does Not Exist'' por los críticos en Venecia

VENECIA (EFE).— La película con la que el japonés Ryusuke Hamaguchi compite en el Festival de Venecia, “Evil Does Not Exist”, sobre el respeto a la naturaleza, fue premiada por la Federación Internacional de Críticos Cinematográficos (Fipresci).

Se trata de una cinta “profundamente compasiva que explora el inquietante impacto personal del momento medioambiental global contemporáneo”, indicaron los críticos en un comunicado.

También resultó galardonada la película “Una sterminata domenica” del italiano Alain Parroni, que compite en la segunda sección en importancia de la Mostra, Horizontes, dedicada a las nuevas vanguardias y corrientes expresivas.

En los últimos diez días de proyecciones en Venecia, Fipresci ha valorado las 23 películas que compiten en la Sección Oficial, como “El Conde” del chileno Pablo Larraín y “Memory” de Michel Franco, así como los filmes inscritos en Horizontes.

El Festival de Venecia anunciará el León de Oro y el resto de premios de su 80a. edición hoy sábado.

Hamaguchi, autor de la aclamada “Drive My Car” (2021), compite por el máximo galardón con “Evil Does Not Exist”, en la que muestra el conflicto entre los habitantes de unas montañas, respetuosos de la naturaleza, y unos promotores turísticos que llegan al lugar con planes para construir una atracción.

Con este arranque, el director se las arregla para contar una historia que habla de enfrentamiento, pero también de pérdida, y de conocimiento del otro, y de soledad, y de amor, y de naturaleza, y de ciervos heridos, y del agua clara, y de fideos humeantes.

Lo relevante es cómo Hamaguchi se las arregla para hacer partícipe al espectador de la propia película: tanto de la existencia de los protagonistas como del proyecto mismo que ordena todo, una obra por más cautivadora.