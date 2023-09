MAUI está listo para llevar “Mar y cielo”, su nuevo sencillo, a la Convención Tsunami 2023

Con el regreso a clases y las fiestas patrias cerca, puede que el verano sea ya un recuerdo para muchos, pero para MAUI aún queda la oportunidad de extender un poco más la diversión con su nuevo sencillo “Mar y cielo”, que estarán presentando en la Convención Tsunami de septiembre, el sábado 16 y domingo 17 próximos.

En entrevista con Diario de Yucatán, Joss y Charlie, quienes conforman MAUI, comparten detalles de su nuevo sencillo “Mar y cielo”, una colaboración con el grupo cubano One Life, que ya se encuentra disponible en diversas plataformas y que actualmente promueven también a través de la televisión local.

Como músicos, no solo buscan mantenerse fieles a su estilo de música latina, sino también continuar divirtiéndose en cada uno de sus proyectos; es por eso, quizá, que cada colaboración que realizan va acompañada de una amistad que los une a otros cantautores.

Así surgió, explican, “Suéltalo mami” junto a Roger González y Carmen Malouf, y ahora “Mar y cielo” con One Life, un tema que también esperan acompañar próximamente con un videoclip.

En cuanto a su presentación en el Tsunami, Joss y Charlie confían que es un espacio que han visto crecer y adaptarse a las nuevas tendencias de arte; aunque en su esencia sigue buscando a aquellos fanáticos del anime, manga y otras expresiones de la cultura asiática, ya no solo de Japón y Corea del Sur, también ha abierto las puertas a otros artistas.

Es así como confían en que el fin de semana de las fiestas patrias su presentación en la Convención Tsunami sea una oportunidad para sumar nuevos escuchas, pero lejos de sentir nervios de un nuevo público, lo que sienten es una emoción por esta presentación.

“Éste es un público excelente, y siento que nosotros tenemos la facilidad de conectar con cualquier tipo de público, porque hacemos una música más universal, que no está definida a un cierto tipo de gente. Más que nerviosos, estamos emocionados”, cuenta Joss.

Buscarían animar a Drake Bell a una colaboración

Por su parte, Charlie admite que la emoción más grande es pisar un escenario en el que también se presentará una estrella internacional como lo es Drake Bell, pues en ello no descartan la oportunidad de hacer un guiño para que el también actor escuche su música: “¿Por qué no? Tal vez se anime también a una colaboración”.

Y es que lejos de pensar en límites o en sueños, para MAUI lo suyo son las metas y tener siempre claro que la música no es solo su medio de vida, pues “el trabajo no es tal para quien disfruta de lo que hace”. Aunado a esto, las críticas no son algo que también pueda detenerlos.

“Siempre estamos enfocados en la gente que aporta. Al fin y al cabo la música es un gusto y por eso hay gustos para todos. Nosotros estamos agradecidos con el público que nos ha acompañado y se mantiene con nosotros a lo largo de los años”.

MAUI formará parte de los invitados musicales de la Convención Tsunami 2023, para lo cual tiene preparado dos espectáculos diferentes para ambos días, por lo que aquéllos que tengan entradas para el fin de semana podrán confiar en extender la fiesta de ritmos.

Aunque aún no se han definido sus horarios, adelantan que saldrían al escenario durante la tarde-noche (entre las 18 y 19 horas). En tanto, invitan al público a seguir reproduciendo “Mar y cielo” como una bocanada del verano que se va extinguiendo.