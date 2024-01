Mariana Seoane dice estar a favor de la justicia hacia mujeres y hombres por igual; por ello, aseguró que apoya a Rafael G, acordeonista y fundador de Aarón y su Grupo Ilusión, quien fue detenido el pasado mes de noviembre acusado de abuso sexual contra su hijastra de 11 años.

El cantante ya fue puesto en libertad bajo fianza, y Seone hasta presumió una foto con él a inicios de 2024:

“Arrancando el 2024 con nuestro querido @rafael_gonzalez_oficial @aaronysugrupoilusion.oficial y mi @johnymonteroo con mucho agradecimiento y planes maravillosos”, escribió.

En un encuentro con los medios, dijo al programa “De primera mano”, que ella sabe la historia de su amigo Rafael González, por lo que le externa su total apoyo, y enfatizó que no es una “feminista loca”.

En entrevista con varios medios, entre ellos “De primera mano”, Mariana dejó clara su postura sobre el caso de su amigo, el acordeonista y fundador de Aarón y su Grupo Ilusión, Rafael González, la cual es a favor de él.

“Ya vieron que subí hace unos días una foto con Rafael, yo siempre creo en la justicia divina, lo conozco desde hace muchos años que llevo trabajando con él, sé muy bien la historia, entonces lo que les puedo decir es que qué bueno que él ya está otra vez reintegrándose, va a seguir su proceso, termina este mes, estamos muy felices porque las cosas se demostraron como tenía que ser, por el lado derecho”, expresó.

Tras lo que dijo Mariana Seoane, Tere Delgado, la exesposa de Rafael ‘N’, reaccionó y acusó a la actriz y al cantante de sostener una relación extramarital.

“Yo sé y tengo la seguridad que ellos siempre estuvieron juntos, yo lo sé, cuando yo estuve casada, ellos ya tenían una relación… Desde que yo estaba casada con Rafael, ellos tenían una relación, y no era la única, era una de la lista de relación que tuvo este sujeto durante el matrimonio”.

Tere Delgado asegura que lo sabe por mensajes que vio, llegadas tarde, salidas, Uber que le mandaba a ella:

“los hombres piensan que son muy inteligentes y no, a mí me llegaban los viajes de Uber al correo y conozco su dirección, para mí no es nuevo esto”.