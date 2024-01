Nicola Porcella pidió un alto a la violencia y exigió justicia para Paola Suárez, quien presuntamente habría sido golpeada por su prometido. Fue Wendy Guevara quien señaló a José de Jesús de agredir a la influencer.

Las imágenes de “Paolita” Suárez con el rostro desfigurado le dieron la vuelta a Internet. El tema escaló dentro de redes sociales y el mismo Nicola Porcella se mostró enojado por lo sucedido.

Nicola Porcella pide justicia para Paola Suárez

Mediante una transmisión en vivo, el actor peruano manifestó su aprecio por la integrante de “Las Perdidas”, pues hay que recordar que estableció una relación cercana con Wendy Guevara durante su participación en “La Casa de los Famosos”.

“Me dio mucho coraje, les soy honesto. Me dio mucha rabia… Yo sé que soy amigo de Wendy y para mi Wendy es como mi hermana, y me asusta que le pueda llegar a pasar algo a ella”, expresó.

Nico hablando sobre la situación de Paola 🥺❤️ #NicolaPorcella #WendyGuevara JUSTICIA PARA PAOLA SUAREZ

JUSTICIA PARA PAOLITA SUAREZ pic.twitter.com/qnwMoAG3h1 — Lily❤️🐢 (@SalaisLilia) January 11, 2024

Para Nicola Porcella, las y los amigos de Wendy Guevara son personas muy importantes. Y ver las imágenes de “La Patas” -como apodan a Paolita- le produjo indignación.

“Estoy cansado de los transfeminicidios, espero que se haga justicia por que para mí, Paola es una gran mujer. Mujer que ha salido adelante con mucho esfuerzo, que realmente se ha ganado todo el éxito que ha tenido”.

Hasta el momento, las integrantes de “Las Perdidas” sostienen que el prometido de Paola Suárez habría tratado robarle dinero, ello provocó que la influencer se arrojara del balcón ocasionándose fracturas en las costillas.

“Me gustaría encontrármelo cara a cara a él y decirle: conmigo, porque no se hace eso y menos a una mujer. Tengo entendido que alguna vez le intentó robar su dinero y no es justo, sé lo que a ella le cuesta ganárselo. Le mando muchas fuerzas, es una gran mujer, se merece todo lo mejor del mundo y espero que se haga justicia”, dijo Nicola Porcella.

