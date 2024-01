CIUDAD DE MÉXICO.— Verónica Gallardo, a quien varios recuerdan como la conductora del programa de espectáculos La Oreja, entre lágrimas confesó que “está muy mal” pues tiene fuertes problemas de salud.

Mediante redes sociales, la expresentadora de Televisa al parecer “se despidió”, pues dio a conocer que podría ser sometida a una operación a la cual teme.

Verónica Gallardo llora al revelar que tiene fuertes problemas de salud

Recientemente, la exconductora de TV reveló que se encuentra atravesando por un complicado momento de salud, mismo que la ha obligado a poner en pausa el programa que transmite en su canal oficial de YouTube.

Sin embargo, en un vídeo, Verónica Gallardo confesó que sufre de dolores sumamente fuertes en una de sus piernas, por lo que se vio en la necesidad de acudir de emergencia a un hospital y someterse a una serie de estudios.

“Estoy muy mal, ya no puedo con la pierna… Me acaba de decir mi doctor que traigo paralizado un nervio, me van a hacer una radiografía. Perdónenme si no tiene programa hoy. “, externó la expresentadora de TV.

Verónica Gallardo “se despide” entre lágrimas por grave problema de salud

Verónica también explicó entre lágrimas que esta situación la tiene sumamente asustada, pues podría ser sometida a una intervención mayor para la que no se siente preparada

“Espero que no necesite operación, porque no sé qué voy a hacer”, expresó la comunicadora.

La exconductora de La Oreja sumamente afectada y con la voz entrecortada, afirmó que de tratarse de un problema mucho más grave tendrá que ausentarse por varios días más, aunque mantiene la esperanza de que solo se trate de un susto.

“Si no me ven el lunes… es que va a ser más feo que una infiltración, va a ser más gacho. Yo espero que no sea así, espero verlos el lunes y estar con ustedes”, finalizó la exconductora de Televisa.

¿Qué tiene Verónica Gallardo?

Hasta el momento, la conductora del programa Vero Gallardo TV (transmitido por YouTube) no ha hablado sobre su estado de salud, por lo que se desconoce con exactitud que enfermedad padece.

Sin embargo, es una realidad que lleva varios meses arrastrando distintos problemas de salud que han provocado que pare en el hospital de emergencia.

De igual modo, su salud ha ido empeorando luego de que tuviera que enfrentar la muerte de su esposo, Robert Alexander.