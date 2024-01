NUEVA YORK (AP).—Norman Jewison, el versátil director canadiense cuyas películas de Hollywood abarcaron desde comedias de Doris Day y “Moonstruck (Hechizo de luna)” hasta dramas sociales como la ganadora del Óscar “In the Heat of the Night (Al calor de la noche)”, murió a los 97 años.

Jewison, quien fue postulado a tres Óscar y que en 1999 recibió un Premio de la Academia por su trayectoria, murió “pacíficamente” el sábado, según el publicista Jeff Sanderson. No se dieron a conocer otros detalles.

A lo largo de su larga carrera, Jewison combinó el entretenimiento ligero con películas de actualidad que le atraían a un nivel profundamente personal. Cuando Jewison estaba terminando su servicio militar en la armada canadiense durante la Segunda Guerra Mundial, viajó de aventón por el sur de Estados Unidos y conoció de cerca de la segregación previa al movimiento por los derechos civiles.

En su autobiografía “This Terrible Business Has Been Good to Me”, señaló que el racismo y la injusticia se convirtieron en sus temas más comunes.

“Cada vez que una película trata sobre el racismo, muchos estadounidenses se sienten incómodos”, escribió el director. “Sin embargo, hay que enfrentarlo. Tenemos que lidiar con los prejuicios y la injusticia o nunca entenderemos lo que es bueno y malo, correcto e incorrecto. Necesitamos sentir cómo se siente ‘el otro’”.

Se basó en sus experiencias para “In the Heat of the Night” de 1967, protagonizada por Rod Steiger como un sheriff racista blanco de un pequeño pueblo y Sidney Poitier como un detective negro de Filadelfia que intenta ayudar a resolver un asesinato y finalmente forma una relación de trabajo con el hostil agente de la ley local.

Sus otras películas notables incluyen la parodia de la Guerra Fría “¡Ahí vienen los rusos, ahí vienen los rusos!”, y el thriller de Steve McQueen “El secreto de Thomas Crown”.