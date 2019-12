Chabelo alista proyecto para el 2020

México (Notimex).- Aunque hace tiempo no aparece en programas de televisión ni películas, al actor y conductor Xavier López “Chabelo” le agrada estar vigente a través de los memes que se hacen en su honor y se distribuyen en redes sociales.

“Mi padre tiene 84 años y no es un hábil usuario de las redes sociales, pero le gusta la idea de saber que todavía está vigente, pese a que no participe directamente en ello. De vez en cuando me pregunta por lo que está pasando y tantán, no es algo que forme parte de su vida”, explicó su hijo Xavier López Miranda a Notimex.

Desde hace aproximadamente dos meses, cada domingo, “Chabelo” es tendencia en Twitter, ya sea por la añoranza de su extinto programa de televisión “En familia con… Chabelo” o porque sus seguidores piden verlo pronto.

“Me parece que es parte del consciente colectivo de este país. Es una figura que está aquí y el hecho de que la gente piense en él, significa un testimonio de la importancia del trabajo que hizo. Mi padre representa muchas cosas para mucha gente diferente”, resaltó.

Informó que será el próximo año cuando Chabelo arrancará un nuevo proyecto, pero su hijo prefiere no revelar en qué tipo de pantalla.

“Hay varios planes que hemos estado caminando. Nos hemos tomado nuestro tiempo para desarrollar cosas distintas, precisamente porque mi papá desea regresar con algo que tenga calidad, pues es el sello que siempre distinguió el trabajo de mi padre”.

Dijo que al llamado “Amigo de todos los niños” le emociona volver como figura pública, pero por otro lado, no tanto, ya que procura ocupar su tiempo estando en casa y al lado de su familia.

“Sí quiere trabajar porque ha sido una labor de toda la vida, pero ahora también tiene tiempo para él y lo está disfrutando. Merece tomar un descanso y aceptar los proyectos que verdaderamente le interesen”, subrayó.

