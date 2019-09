A Christopher Uckermann ya no le interesa la fama

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- El actor Christopher Von Uckermann dice que el participar en la telenovela “Rebelde” le cambió la vida.

Lo que más agradece es el haber conocido a tantas personas y países así como la experiencia de vida que le dejó.

Sin embargo ahora la fama ya no es primordial.“Tengo ya otra búsqueda en la cabeza, busco hacer cosas muy interesantes, la fama ya no me importa“, dice Christopher Uckermann.

“Ahorita vale la pena direccionar todo lo que uno haga hacia algo positivo, ahí está la clave para el cambio. Cualquier causa y cualquier trabajo, si tú direccionas lo que hagas hacia algo bueno estás haciendo un gran cambio hay que aplicarlo“, comenta.

Una forma que tiene de hacerlo es a través de la música y específicamente con su movimiento llamado “Sutil universo” con el que ha realizado, entre otras cosas, campañas veganas apoyando a PETA (él mismo es vegano), y con el que prepara un concierto para apoyar musicalmente diversas causas.

“Hice una campaña con la ballena Corky para liberarla, decirle no a los delfinarios y estamos apoyando causas con el ajolote que es lo que quiero meter en el concierto“, detalla.

Con fecha aún por confirmar, Christopher Uckermann explica que en el show tocará algo más del lado del funk. A la par del concierto tiene varios proyectos en puerta como el estreno de la cinta “El hubiera sí existe” junto a Ana Serradilla así como la segunda temporada de “Diablero“, esta última por la plataforma Netflix.

