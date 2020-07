A cuatro voces en concierto

“En Bohemia con Los 4 armónicos”, el próximo jueves

Música romántica con arreglos para cuatro voces es la que se podrá disfrutar en el concierto “En Bohemia con Los 4 armónicos”, que se transmitirá el jueves 30, a las 6 de la tarde, en el marco de la Temporada Olimpo on line 2020 del Ayuntamiento de Mérida.

Los integrantes del grupo son Freddy May (director musical y guitarra), Miguel May (primera voz y maracas), Daniel May (guitarra y segunda voz) y Ricardo Cetina (guitarra y cuarta voz).

El nombre de Los 4 armónicos es una fusión de dos grupos que admiran y que México tuvo varias décadas: “Los Cuatro Soles”, de Oaxaca y “El Cuarteto Armónico”, de Mérida.

Ricardo Cetina indica que se han dado a la tarea de rescatar los arreglos de esos grandes cuartetos para que se vuelvan a escuchar y que al escucharlos llevan al pasado por la forma en que se integran las cuatro voces, un estilo que es poco escuchado en la actualidad.

Explica que los temas que son conocidos se escuchan diferente, “más dulce” y un poco más al estilo americano por el arreglo para las cuatro voces.

Detalla que el grupo ofrece música romántica, tropical, de México y de otros países y hasta temas en inglés que interpretan con versiones en español.

En la velada predominarán los boleros románticos como “Perfidia”; sones cubanos como “Son de la loma” y el ritmo beguine con la canción “Sh boom”, entre otros más.

El concierto también incluirá boleros yucatecos, como “Silencio Azul”, de Luis Espinosa Alcalá.

El concierto tendrá duración 60 minutos. El acceso al concierto se adquiere en Tusboletos.mx por 120 pesos.

Más información de la agrupación en la cuenta de Facebook con el nombre del grupo.— Claudia Ivonne Sierra Medina