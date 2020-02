A Galilea Montijo le daba flojera su esposo Fernando Reyna

CIUDAD DE MÉXICO.- Cuando Galilea Montijo conoció a su ahora esposo, Fernando Reyna, le daba mucha flojera, contó en el programa "Hoy", en el cual confirmó que tuvo un final feliz.

Tenían planes de boda por separado

Galilea Montijo recordó que antes de que se diera el flechazo entre ella y su ahora esposo, ella tenía una relación formal e incluso planes de boda, al igual que Fernando Reyna, quien también estaba a punto de llegar al altar.

Su relación era de amigos, incluso, la conductora de "Hoy" relató que se decían compadres. Un diciembre, Fernando Reyna contactó a la también actriz para desearle felices fiestas y para contarle que ya no se iba a casar.

"La Navidad pasa y me dice: 'Oye, feliz Año Nuevo. Nomás para contarte que me arrepentí, me eché para atrás y no me voy a casar'. Le digo: 'Pues ¿qué crees? yo también me arrepentí'. Me dice: 'No sabes qué gusto me da oír eso', en ese momento yo sentí un dolor en el estómago", contó.

Luego de que Reyna confesó a Galilea Montijo que sí estaba interesado en ella, la presentadora comentó que se dio cuenta que Fernando Reyna era el hombre de su vida. "A los seis meses de conocernos, yo ya estaba casada y embarazada".

Galilea Montijo es parte del programa "Hoy" desde hace varios años, junto con Andrea Legarreta y Raúl Araiza son el cuadro base del matutino, que cuenta con buen registro de audiencia.

