CIUDAD DE MÉXICO.— Hace unos días Grettell Valdez dio a conocer que en 2017 le fue detectado cáncer en su dedo pulgar izquierdo, pero mediante una operación supuestamente le fue erradicado, sin embargos este 2022 el problema volvió a manifestarse.

¿Cómo fue que Grettell se enteró de que tenía cáncer?

En entrevista con el matutino "Hoy", la actriz reveló que tendría que someterse a una compleja cirugía en la que le quitarán un dedo para poder erradicar el cáncer.

Sin embargo, una supuesta amiga de la actriz reveló a un medio impreso que la exesposa de Patricio Borghetti estaría dispuesta a perder la mano con tal de vencer aquel padecimiento que en 2017 amenazó por primera vez su vida.

En charla con TV Notas, la supuesta amiga de Grettell Valdez detalló que en la actriz se dio cuenta de que algo andaba mal luego de darse cuenta que le salió una especie de llagas en la huella del dedo pulgar izquierdo. Tras unos estudios que le realizaron, el médico le indicó a Grettell que le detectaron un melanoma.

La actriz se sometió a una operación en la que le quitaron parte de la piel, le hicieron un injerto y continuó con sus revisiones durante todo el año 2017. Aparentemente se curó. Pero en diciembre de 2021 le regresaron de nuevo las llagas en el dedo.

La fuente consultada por el medio impreso señaló que fue a finales de noviembre cuando la actriz comenzó a notar algunas señales. Antes de finalizar el año, una llaga reapareció en el dedo Grettell. Luego de realizarse una biopsia, el médico le indicó que era melanoma.

La amiga de la actriz señala que ella ya sabía qué era porque ya lo había padecido hace cuatro años, pero quería que un especialista lo confirmara.

A Grettell Valdez no le importaría perder la mano

En el medio de circulación nacional también se menciona que la supuesta fuente destacó que Grettell "está muy asustada porque ahora estas llagas, parece que han aumentado de tamaño internamente y eso alarmó a los doctores".

Asimismo, explicó que "en la operación, no solo le cortarán parte del dedo, también checarán los ganglios de la axila izquierda para verificar que el cáncer no haya viajado por los conductos y se haya alojado en otros lados".

Agregó que la actriz está consciente de lo delicado de la operación y de que si no lo hace lo antes posible, puede peligrar su vida. La supuesta amiga de Grettel Valdez manifestó que la actriz no quiere morir, por ello está convencida de que no le importa perder el dedo, incluso la mano —o su cabello— con tal de seguir viva y estar al lado de su hijo.

Grettell Valdez quedarse sin pelo

La fuente que supuestamente habló con la revista aseguró que Grettell Valdez tras la operación a la que se someterá, iniciará un proceso de quimioterapia. Su médico le ha dicho que estas sesiones serán más fuertes que las pasadas, pues espera que con ello puedan eliminar cualquier rastro de cáncer.

"Ella nos ha dicho que no importa que le tiren su cabello o que use pelucas, quiere seguir viva", puntualizó la amistad de la actriz.

