El romance entre ambos actores culminó en una pequeña boda "por todas las de la ley"

MÉXICO.— La telenovela colombiana "Betty la fea", protagonizada por Ana María Orozco, sin lugar a dudas sigue siendo una de las favoritas del público, tanto es así que después de muchos años en México la han vuelto a retransmitir por el canal 7 de Tv Azteca.

Sin embargo, pocos son los que conocen detalles de la vida personal de los personajes. Precisamente uno de ellos y que ha causado gran impacto en las redes sociales es la boda entre "Betty la fea" y Hugo Lombardi en la vida real.

¿Uds sí sabían que en la vida real Betty la fea estaba casada con Hugo Lombardi? ¿por qué a mi nadie me dijo?

O sea me enteré cómo hace 5 minutos, wow que shock, tras de eso se divorciaron en novela y fue una súper polémica y NADIE ME DIJO !!!! pic.twitter.com/VfgfD8NcF0