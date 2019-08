A Pedro Sola le da miedo contraer VIH y dejar solo a su pareja

Pedro Sola, conductor de “Ventaneando” abrió su corazón en Youtube para revelar cuáles son los mayores miedos que tiene.

Lo que resaltó entre las preocupaciones del “Tío Pedrito” fue su miedo a contagiarse de VIH. “Yo de repente tenía miedo del contagio pero razonaba, ¿he tenido contacto de riesgo? no lo he tenido, entonces por qué me voy a contagiar, pero tenía miedo”, revela.

El vídeo que compartió en su canal de Youtube ya cuenta con más de 60,000 reproducciones. El conductor de televisión explica que le da miedo “enfermarse” y aunque no tiene miedo a morir, no lo quiere hacer pronto porque está “muy feliz”.

“Me checo absolutamente todo para estar saludable, ante cualquier síntoma de algo voy al especialista. Tengo miedo de enfermarme de algo grave, de algo mortal”, dijo Pedro Sola.

Su miedo a las enfermedades aumentó luego de que recientemente falleció su hermanita a causa de cáncer, con lo cual sufrió mucho.

“Yo vivo muy feliz… tengo una pareja de muchos muchos años de estar juntos, entonces me da miedo que se quede solo, que ya no este junto a él”, contó Pedro Sola. También reveló que “no sabe” estar solo y no le gusta la soledad.

Lo que más miedo le da es lo que pase alrededor cuando él se muera, así como la inseguridad y perder el trabajo.

Pedro Sola platicó que cuando renunció a su trabajo en la Secretaría de Comercio sintió que su vida “había terminado” e incluso sintió un fervor religioso y pensó en irse a un convento en Jalisco.

Contrario a otras personas, no le teme a los aviones y tampoco al mar o a los cruceros. El “Tio Pedrito” finalizó su vídeo diciendo que a pesar de los temores que siente trata de “vivir lo mejor posible”.