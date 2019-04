A Sebastián Yatra le interesa hacer “buena música”

“Me gusta ser referencia”

Sin querer, Sebastián Yatra se ha posicionando entre la juventud como el “it boy” del pop urbano: influencer con alto número de seguidores en redes sociales, referencia fashionista, generador de canciones exitosas, atractivo para el público femenino y masculino y simpático por su forma de ser.

“Me gusta ser referencia, aunque no me considero ejemplo de nada. Me gusta gustar y siempre quiero hacer un buen trabajo, para no decepcionar”, asegura Yatra, en entrevista con Reforma.

“Me gustaría llegar a un punto en que no se hablara solo de música pop, urbana o de cualquier estilo o género, sino que se hiciera referencia solo a buena música, y ahí quisiera entrar yo. Mi interés es hacer buena música”.

De 24 años y ya con un historial musical de cinco, pues debutó con el tema “El Psicólogo” en 2014, el músico vive un momento climático en su trayectoria porque la aceptación se la da el público con reproducciones de sus canciones y la compra de boletos para sus conciertos.

“Nunca me he propuesto destacar por mi físico o mi forma de ser, o por lo que hago en redes sociales. Todo es consecuencia de mi trabajo: antes que nada me dedico a la música y de ahí parte todo”.

“Me encanta sentirme querido, consentido por el público, ¿a quién no le gusta sentirse aceptado en su entorno? Yo, por el momento, creo que mi principal responsabilidad es darme mi lugar, ganarme el que todavía no tengo y luchar por mis ideales. He gustado y quiero seguir gustando” , comenta en enlace telefónico desde su natal Colombia.

Oriundo de Medellín, radicado en Miami desde la adolescencia y ávido lector de cómics, Sebastián Obando Giraldo, Yatra, afirma que cada nuevo proyecto, como colaboraciones con colegas, apariciones en televisión o asesorías musicales, suma para agrandar su propio universo.

“Soy muy respetuoso de todo: ideologías, formas de ser, preferencias. Así he podido conocer a grandes personas que se han vuelto mis amigos y así he podido expandir mis horizontes. En general, pienso que voy por el camino correcto”.

Sebastián acaba de editar su segundo álbum de estudio, Fantasía; suena en la radio con “Un año”, que canta junto con Reik, y tiene dos fechas programadas para tocar en el Auditorio Nacional, el 18 de mayo y el 16 de junio.

“Yo celebro la vida con conciertos en vivo, es de lo que más disfruto hacer. Sí me estresa un poco porque me preocupo por todo: vestuario, sonido, luces, humo, hasta por el más mínimo detalle. Quiero que el micrófono sea perfecto y quiero lucir perfecto, pero sé que eso se da con la experiencia y quiero seguir sumando experiencia a mi vida”.

Conocido por canciones como “Traicionera”, “No Hay Nadie Más (My Only One)” y “Love You Forever”, Yatra también ha despuntado con éxitos que ha cantado con diversas estrellas, como “Sutra”, con Dálmata”; “Yo Te Vine a Amar”, con Ivete Sangalo; “Contigo Siempre”, con Alejandro Fernández, y “Vuelve”, con Beret.