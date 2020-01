A sus 84 años, Benedicta Sánchez gana el Goya a Mejor Actriz Revelación

“La vida da sorpresas” dijo al recibir el premio

México (Notimex).- La debutante de 84 años, Benedicta Sánchez, ganó el Goya a Mejor Actriz Revelación, durante la entrega número 34 de dichos premios, gracias a su actuación en el largometraje "O que arde", del cineasta franco-gallego Oliver Laxe.

Discurso por el premio

“Tengo que decir que la vida te da sorpresas, esta es una muy grande para mi larga existencia. Gracias. El Goya pues… es infinito a las personas a quien quisiera dedicárselo, pero empezaré por mis padres, seguido a mi hija, que me llevó al casting, a Oliver Laxe y su equipo que no creo que haya princesa que haya recibido un trato tan maravilloso. Gracias por considerarme, me faltan palabras”, dijo durante su discurso de aceptación del premio.

Historia con protagonismo

"O que arde", cuenta la historia de “Benedicta” (Benedicta Sánchez), quien vive en una remota aldea en las montañas gallegas con su perra “Luna” y sus vacas, y quien pronto volverá a convivir con su hijo, que recientemente cumplió su condena por provocar un incendio enorme.

Sus vidas transcurren a ritmo sosegado, sin embargo, la amenaza de fuego es latente.

La actriz se levantó victoriosa por encima de Carmen Arrufat por La inocencia, Ainhoa Santamaría por Mientras dure la guerra y Pilar Gómez con Adiós. Cabe destacar que de las cuatro cintas O que arde, fue la menos vista de la terna.

