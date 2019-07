A Sylvia Pasquel se le “zafó” el brazo en plena obra

Sylvia Pasquel informó a sus seguidores que sufrió un accidente sobre el escenario mientras realizaba la obra “No seré feliz pero tengo marido”.

Acostada en una camilla con un collarín y el brazo en un cabestrillo, la actriz explicó que durante un momento inesperado en la función se le “zafó el brazo”, pero a pesar del dolor decidió continuar pues la obra no llevaba ni media de empezar.

“Estoy toda cucha… no sé qué hice que se me dislocó el brazo… lo traía colgando”, dijo de forma divertida. “Cómo crees que no me dolió que me acomodaran el brazo… si te lo hacen al chilazo… te jalan el brazo y te lo acomodan”, añadió.

Sylvia Pasquel agradeció a todas las personas que fueron a la segunda función y explicó que sigue “bien adolorida”.

Sylvia Pasquel se mostró muy relajada e incluso hacía bromas mientras contaba cómo le pasó el incidente, por lo que algunos de sus seguidores comenzaron a cuestionarse sobre la veracidad de la lesión.

Fue así que a través de otro vídeo, explicó desde hace un mes tiene una lesión en el hombro, de la cual se estaba tratando. Agradeció a todos los que han puesto sus comentarios “graciosos, sarcásticos y venenosos”.

“Les quiero comentar que si estoy enferma de verdad, lo que pasa es que en mis redes yo tengo un personaje que se llama ‘El Intruso’ con el que hago todo tipo de bromas, entonces se me ocurrió que para dar una noticia como esta dolorosa tenía que ser con sentido del humor”, explicó.

Informó que el viernes se realizó una resonancia magnética y para hoy tenía programada una cita con el especialista.

Para quienes dicen que su lesión “es mentira”, Sylvia Pasquel explicó que si tenía mucho dolor sin embargo la adrenalina que siente en un escenario la hizo continuar con la obra.

“Lo que hice fue aguantarme el dolor, mantener el brazo doblado y hacer todo lo que hago en la función solamente usando el brazo izquierdo“, añadió.

Sylvia detalló que la función es muy demandante porque esta sola en el escenario y carga un muñeco que baila, por lo que tras el incidente se vio limitada a hacer lo que podía con una sola mano.

“Al terminar la función ya estaban todos esperando porque se dieron cuenta que algo malo estaba pasando porque solo utilizaba una mano”.

Sin cancelar

A pesar de la lesión, Sylvia Pasquel aseguró que no cancelará las presentaciones que tiene programadas en Puebla para esta semana. “No me importa aunque sea en cabestrillo iré a dar mi función porque mi público se lo merece”, prometió.

El lunes 22 de julio tiene dos funciones programadas en Mérida, las cuáles serán en el teatro Daniel Ayala.