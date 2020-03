A través de las redes sociales, actores dan ánimo a sus seguidores

Cantan “Tiempos mejores” parael aislamiento

Al ritmo de la canción “Tiempos mejores”, actores como Ludwika Paleta, Lolita Cortés, Michelle Rodríguez, Kika Edgar y Alejandro de la Madrid entonaron la emotiva canción.

La canción que Yuri hizo popular en los años 80, y que fue una de las escuchadas en el Festival OTI nacional en 1984, fue la elegida para unir las voces de los actores y actrices mexicanas quienes se unieron a las iniciativas de varios famosos para brindar un poco de esperanza.

Los actores dijeron que fue una manera de enviar sus mejores vibras para sobrellevar la cuarentena que a pocos días ya se están resintiendo los efectos.

Por su parte, el actor mexicano Gabriel Soto, compartió un video a través de redes sociales, en el que intenta ayudar a la sociedad a ser agradecidos y hacerlos conscientes de lo que tienen, ahora que temporalmente se les privó de la libertad.

“Todos somos uno. He estado alejado de las redes sociales en los últimos días, aunque muy pendiente de todas las noticias que surgen minuto a minuto. Estoy totalmente consciente de la pandemia que atravesamos cómo humanidad, pero también creo en el lado espiritual de la situación”, explicó el actor al pie del video.

“Este video que me llegó, lo describe todo. No somos seres humanos viviendo una experiencia espiritual, somos seres espirituales viviendo una experiencia humana. Es decir, somos espirituales, eternos y de luz. Vivamos en amor, en la compasión, en no juzgar, en la paz, empatía y respeto, porque todos somos uno y estamos conectados”, añadió.

Además, contó a sus fanáticos que él está tomando las medidas de prevención, e invitó a sus lectores a que lo hagan también: “Los invito a ver el video y reflexionar, yo sí estoy tomando todas las medidas, estoy en aislamiento”, platicó.

Sus seguidores no tardaron en apoyar la publicación a través de los comentarios: “Cuídate mucho”, “Nos detuvo la vida misma, porque nuestro hogar mental es la única realidad. Agradecer y reflexionar es una belleza y el mundo entero está entendiendo”, escribieron los internautas.

Frenar propagación

Los actores Robert De Niro, Danny DeVito y Ben Stiller se han convertido en “influencers” de las redes sociales por una buena causa: ayudar a que la población de Nueva York, el epicentro del coronavirus en Estados Unidos, se quede en casa y frene la propagación, según pidieron en vídeos colgados en Twitter que acumulan ya unos dos millones de visitas.

“Hola, soy Robert De Niro. Todos necesitamos quedarnos en casa. Necesitamos frenar la propagación de este virus y solo lo podemos hacer juntos, no solo para protegernos a nosotros mismos, sino a los demás y a la gente mayor que amas. Por favor. Los estoy vigilando”, expresa el legendario actor protagonista de “The Irishman“, mientras señala a la cámara en su mensaje.

Los videos fueron compartidos por el gobernador Andrew Cuomo anteanoche, coincidiendo con la entrada en vigor de un plan llamado “Nueva York en Pausa” que obliga al 75% de la fuerza trabajadora a hacer sus funciones desde casa e impone multas para las empresas que no cumplan con estamedida, que se suma al cierre de escuelas y universidades públicas, teatros y cines, bares y restaurantes.

De acuerdo a las últimas cifras, en el estado hay más de 15,000 casos positivos de coronavirus.

“Soy Danny DeVito y les pido de corazón, en todo el estado de Nueva York, que se queden en casa. Todo el mundo. Tenemos este virus, esta pandemia y, ya saben, la gente joven la puede agarrar y trasmitirla a la gente mayor. Y lo siguiente que saben, es que estoy acabado”, ironizó por su parte el actor de la mítica serie “Taxi”, que alentó a “ver un poquito la televisión” para sobrellevar el confinamiento.

Ben Stiller abandonó su registro humorístico por unos minutos y se dirigió “a la gente joven que piensa que esto es la vida de siempre”: “No lo es. Realmente tenemos que quedarnos en casa, es la única manera de frenar la propagación. Si no está preocupado por sí mismo, piense en proteger a los ancianos en su vida, a los que ama, que son muy vulnerables. Quédense en casa, por favor”.

Stiller animó a su audiencia a entretenerse durante el encierro, en su caso aprovechando “el milagro de internet” y, según mostró divertido, aprendiendo nuevas habilidades, como utilizar una motosierra para dibujar una cara con bigote en el tronco de un árbol.— EFE y El Universal

