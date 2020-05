A un año del final de "Game of Thrones", los fans honran a Daenerys

Ha pasado un año desde que los fanáticos de “Game of Thrones” se despidieron de la serie nacida de la pluma de George R.R. Martin, y adaptada para HBO por David Benioff y D.B. Weiss.

Este martes, los seguidores de esta serie de fantasía no dejaron pasar la ocasión para conmemorar el hecho, pero especialmente para reivindicar a uno de los personajes más queridos de la serie: Daenerys Targaryen (interpretada por Emilia Clarke).

Hoy se cumple un año de la muerte de Daenerys Targaryen



Te echo de menos mi Reina 👑❤#GameOfThrones pic.twitter.com/B6qJvwqfuM — Marc Borras (@MarcBorras5) May 19, 2020

No perdonan el final de Daenerys

Y es que muchos aún no perdonan que la producción decidiera darle ese final a Daenerys, o Dany como la apodaban cariñosamente, pues como se recordará el personaje fue asesinado por su sobrino (y amado) John Snow.

Se cumple un año del final de Game Of Thrones, hace un año perdimos a Daenerys Targaryen y cada vez que veo algo de ella me pongo así: pic.twitter.com/ncQWBx6RLM — iliana (@ilianacucu) May 19, 2020

De hecho, para los usuarios en Twitter este martes no se conmemoró un año del final de “Game of Thrones”, sino el primer “aniversario luctuoso” de la madre de los dragones.

Hoy hace un año del final más doloroso que le dieron al maravilloso personaje de Daenerys Targaryen, siempre en mi corazón #GameOfThrones 💔 pic.twitter.com/4qjwoLh0xk — ₱atriciaaaaa (@patttttricia_) May 19, 2020

Hace un año, justificaron un asesinato con una supuesta locura". Decidieron que, lo más sensato, era que la única persona a la que Daenerys tenía y en la que más confiaba, debía apuñalarla mientras le decía que la quería.

Destruyeron a dos personajes al mismo tiempo. pic.twitter.com/dBVHfCZ2t1 — Macarena. (@madqueenwriting) May 19, 2020

Hoy es el primer aniversario de muerte de Daenerys Targaryen.

Hace un año también, se arruinó la que pudo consolidarse como una de las mejores series de la historia.

Te extrañamos mai kuin, Fuego y Sangre🔥❤️#GameOfThrones pic.twitter.com/ka6gp35Ijb — Hazel✨ (@123_letsgobitch) May 19, 2020

Y lo repetire siempre. Me mataron a mi reina Daenerys Targaryen . Pero extraño mis domingo de Got . Dracarys para todos #GameOfThrones pic.twitter.com/e6nelzFAMt — Ferchita 💚🔮📷🎥🎧💙💛💙 (@ferchitamaieru) May 19, 2020

"Game of Thrones", un récord de televisión

De acuerdo con EFE, el final rompió récord de audiencia, al ser vista por más de 19 millones de personas a través de HBO, HBO Go y HBO NOW, superando las cifras de la emisión del primer capítulo, que reunió a más de 13 millones. Marca que pasó como cifra récord no solo para la serie de los Siete Reinos, sino también para la historia de HBO.

Todos hablan de Daenerys, Sansa, Arya, etc, etc en #GameOfThrones pero yo vengo a recordarles a mi poderosisima Lady Osita que murió con honor convirtiéndose en la mata gigantes, que chingó hubiera sido que ella se sentara en el Trono de hierro pic.twitter.com/BbkKxuS2hu — morra chaba truste (@srtanava) May 19, 2020

Un año del final de #GameOfThrones una de mis series favoritas ever pero con uno de los peores finales ever.

No supero el desperdicio que fue al final de cuentas toda la travesía por la que pasaron Jon y Daenerys. pic.twitter.com/aQxJMpxCeQ — CHÆK (@caasichak_) May 19, 2020

Si bien el final de la serie de televisión – los libros aún no han sido terminados por Martin- fue ampliamente criticado, no solo por los seguidores sino también por periodistas y comunicadores, para muchos se trató de una producción que dejó escenas y diálogos que han pasado a formar parte de la cultura popular.

in honour of the Game of Thrones finale anniversary today here's a scene when the show was actually good. #GameOfThrones pic.twitter.com/2UaBivlC7i — josh (@thorsdany) May 19, 2020

Ejemplo de ello es "¡Dracarys!" (palabra utilizada por Daenerys para ordenar a sus dragones el ataque con fuego), "Se acerca el invierno" (el lema de los Stark desde el primer episodio) o "vidriagón" (o Vídeo de Dragón material utilizado por los caminantes blancos para hacer sus armas).- Con información de EFE y Redes Sociales.