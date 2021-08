A una semana de fallecido, familia apenas recuperó el cuerpo de Sammy

CIUDAD DE MÉXICO.- Una semana después del fallecimiento de Sammy Pérez, quien sufrió un infarto cardiovascular por complicaciones de Covid-19, los familiares del comediante informaron que apenas recuperaron su cuerpo.

"Dios ya no me permitió cumplir con la promesa de ir por ti y llevarte a tus rehabilitaciones pulmonares, pero Dios me permitió ir por ti hasta donde estabas, contra viento y marea pues había muchas trabas, pero pude recuperar tu cuerpo y gracias a Dios tu cuerpo ya descansa tranquilo y tu alma en el cielo", escribió Daniel Pérez, sobrino del actor en redes sociales.