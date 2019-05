Aaron Rodgers aparecerá en “Game of Thrones”

MÉXICO (EL UNIVERSAL).- Aaron Rodgers cada vez que pisa el emparrillado de la NFL con los Green Bay Packers los seguidores se vuelven locos, ya que confían en el líder de la ofensiva, pero ahora serán los fans de “Game of Thrones” quienes verán el rostro del quarterback en el penúltimo capítulo, que se podrá ver este próximo 12 de mayo, de la serie afamada.

