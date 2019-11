Abuchean a Drake y lo bajan del escenario por no ser lo que esperaban

MÉXICO.— El rapero Drake fue abucheado e hicieron que se bajara del escenario, los asistentes al festival Camp Flog Gnaw, quienes esperaban con gran emoción al músico y productor, Frank Ocean.

Chale a mi ni me gusta drake pero no me pongo a abuchearle no más por que no era el que quería nmms https://t.co/ufwGLyKHyA