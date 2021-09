Abuela mexicana, amante de la lucha libre, inspira el corto "Nona"

NUEVA YORK (AP).- Una abuela mexicana amante de la lucha libre es interrumpida por su inquieta nieta en plena emoción de una pelea en el nuevo cortometraje “Nona”, que se estrena este viernes 17 en Disney+.

La obra de Louis Gonzales debuta en el servicio de streaming como parte de la serie “SparkShorts”, que presenta cortos de animadores de Pixar que dirigen por primera vez.

Para el artista mexicano-estadounidense, representa mucho más que la oportunidad de brillar y compartir un proyecto de pasión luego de casi un cuarto de siglo de trayectoria.

La enternecedora cinta de seis minutos le permitió imaginar cómo se llevaría su difunta abuela con su hija menor, de haber llegado a conocerla.

“Tenía estos personajes de la abuela y la nieta que seguían llegando a mí. Las dibujaba en pequeñas historias, pequeños momentos en mi cuaderno de bocetos".

“El problema que encontré tan pronto comencé a meterme en la historia era que necesitaba algo personal, necesitaba un motor, necesitaba encontrar un espacio donde entendiera al personaje”, agregó.

