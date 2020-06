“Acapulco Shore" promete más amor, diversión y fiestas

MÉXICO.— El amor de Manelyk y Jawy ha resistido la prueba de la cuarentena, y en la nueva temporada de “Acapulco Shore” prometen más amor que el que pudieron haber visto los fans en temporadas pasadas.

Los pioneros del reality de MTV, que estrena el primer capítulo de su séptima temporada este 2 de junio en el canal de cable (MTV) y el miércoles en la plataforma Paramount+, se conocieron en la primera temporada del programa, en 2014.

Sin embargo la pareja no estará sola, ya que a la nueva temporada de “Acapulco Shore”, también se unen Karime, Potro, Xavi, Dania, Jey, Rocío, Chile y Tadeo, ésta fue una de las últimas producciones televisivas que se lograron terminar antes de que se pararan las actividades no esenciales en México.

Manelyk comentó que durante la grabación no les llegaron tantas noticias (sobre el coronavirus) porque no tenían a mano sus celulares y computadoras, así que al terminar fue como un golpe enterarse de todo lo que estaba por pasar con el confinamiento y cómo iba avanzando la enfermedad en el país.

