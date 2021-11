Amigos y familiares se dieron cita en el panteón Recinto Memorial para darle el último adiós al actor que dio vida a "Benito Rivers" en la serie "Vecinos" (Captura de pantalla) Foto: Megamedia Familiares en la sepultura del actor Octavio Ocaña en Villahermosa Aunque muchos consideran que Derbez le dio la oportunidad de su vida, la realidad es que fue César Bono quien lo ayudó a conseguir la fama (Captura de pantalla) El portero y capitán de Cruz Azul dedicó el triunfo ante América al actor fallecido Octavio Ocaña "Benito"(Instagram@octavioocaa) ❮ ❯



CIUDAD DE MÉXICO (SUN).- Octavio Pérez, papá del actor Octavio Ocaña, afirmó que a su hijo lo quisieron levantar, lo que desató una persecución que culminó en la muerte del actor del programa "Vecinos".

Pérez acusa directamente a la Policía de haber preparado todo para hacer ver a su hijo como culpable, y dijo que no descansará hasta que los responsables caigan, sean quienes sean.

"Está claro como el agua, claro que ellos fueron, estoy muy indignado, lo que quiero es justicia. Está más claro que el agua, ellos (policías) sembraron todo eso. Lo van a pagar muy caro desde arriba hasta abajo, quien caiga".

"Son gente que no están preparados para eso, son policías de pueblo, no federales, no son preparados para eso, son gente inepta, ignorante, saben lo que hicieron. Ellos persiguieron a mi hijo porque lo querían robar, secuestrar, lo querían levantar".

El padre del actor afirmó que uno de los acompañantes de su hijo le contó que primero quisieron inculparlo de la muerte de Ocaña, pero luego lo obligaron a firmar una declaración en la que se afirma que el joven de 22 años se disparó accidentalmente.

"Lo hicieron firmar después de que lo torturaron de que él se disparó y putiza tras madriza y ya que salió me dijo perdóname tuve que firmar, y le dije: 'yo te entiendo'".

Octavio Pérez aseguró que sabían que era un muchacho joven el que iba manejando y tras dispararle montaron la escena para hacer creer que todo fue accidental.

"Ya habían disparado, porque ellos le dispararon, y encuentran la pistola que traía mi hijo, la encuentran y en ese momento se la ponen en la mano, así es la versión que me dijo su acompañante. Ellos lo mataron y ellos tienen que limpiar la imagen de mi hijo". Octavio Pérez dijo que Octavio Ocaña tenía un impacto de bala calibre 9 milímetros, pero el arma que su hijo portaba era .380.