Actor de “Breaking bad” se suicida tirándose de un puente

LOS ÁNGELES (Notimex).- El actor estadounidense Isaac Kappy decidió terminar con su vida al lanzarse desde un puente en Arizona.

Apenas hace dos días publicó una extensa carta a través de Instagram en donde explica que “no ha sido una persona buena”, razón que lo llevó al suicidio.

“Cuidado con el hombre que no tiene nada que perder, porque no tiene nada que proteger”, fueron las palabras con las que inició su carta.

“He sido una persona bastante mala durante toda mi vida, he vendido drogas. He evitado impuestos, he abusado de mi cuerpo con cigarros, drogas y alcohol. Me he aprovechado de gente que me quería, incluida mi familia”, añadió

Antes de saltar del puente, varias personas intentaron contenerlo físicamente para que no lo hiciera. Según información de “TMZ”, al caer fue golpeado por una camioneta Ford, logrando acabar con su vida.

La última vez que apareció en televisión fue en el 2016 en el programa

“Rachel Dratch´s Late Night Snack”. Su fama se debía más a sus acciones y declaraciones que a su trabajo.

El actor fue acusado de estrangular a Paris Jackson en una ocasión así como de acosarla por mensajes de texto. También acusó a Steven Spielberg y Seth Green de “pedófilos”.

Tuvo papeles secundarios en “Breaking bad” así como las películas “Thor” y “Terminator: la salvación”.