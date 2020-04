Actor de 'Flash' muere de forma repentina; aún no se conoce la causa

EE.UU.— Sorpresivamente se informó que el actor Logan Williams, quien interpretaba el papel de Barry Allen cuando era niño en la serie 'Flash' falleció y aún se desconocen las causas de su deceso.

El elenco de 'The Flash' se ha mostrado de luto ante terrible noticia que sigue sin tenerse mayores detalles.

Logan fue un joven actor que participó en varios episodios de la serie que se transmite en México por el canal Warner.

Tenía tan solo 16 años, por ello es que ha sido una noticia muy impactante.

Y aunque no se ha revelado la causa de su muerte, según el el medio canadiense Tri-City News la familia está “absolutamente devastada” y lamenta no poder despedir correctamente a Logan debido a la contingencia por el COVID-19.

Grant Gustin, el actor protagonista que interpreta a Barry Allen en 'The Flash', utilizó su cuenta personal de Instagram para expresar su tristeza por la muerte de Logan.

“Acabo de enterarme de la devastadora noticia de que Logan Williams falleció repentinamente”, escribió Gustin. “Esta imagen fue al principio de la filmación del episodio piloto de The Flash en 2014”.

“Me impresionó no solo el talento de Logan sino su profesionalismo en el set. Mis pensamientos y oraciones estarán con él y su familia durante lo que estoy seguro es un momento inimaginablemente difícil para ellos. Mantengan a Logan y su familia en sus pensamientos y oraciones durante lo que ha sido un tiempo extraño y difícil para todos nosotros”, añadió el actor. “Le envío mi amor a todos ❤️”.

El actor John Wesley Shipp (conocido como el Flash de los 90) y que interpretó al padre de Barry (Henry Allen) en la serie; utilizó su cuenta de Twitter para recordar a Logan.

Heartsick to learn of Logan Williams’ death at 16. He was 100% committed to playing young Barry Allen, and we missed him once we moved past that part of the story. Love and compassion to Logan’s family and friends in your grief. pic.twitter.com/lOlUyxJtIC