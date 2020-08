Actor de Glee "enveneno" por accidente a su pareja

Kevin McHale pensó que su novio había contraído Covid-19, pero todos sus síntomas se debieron a un pollo crudo que él le había servido

EE.UU.— Ahora parece que la víctima de la "maldición Glee" es el actor Kevin McHale, quien indirectamente tuvo un acercamiento con la muerte, pues casi mata a su novio Austin McKenzie tras darle de comer alimentos podridos.

El actor, quien interpretó a "Artie" en la serie musical, contó a través de sus redes sociales como pensó que su pareja había enfermado de Covid-19, pues se sintió mal de repente y según Kevin por motivos desconocidos y aparentemente inexplicables.

Sin embargo, el culpable de que McKenzie se sintiera muy mal fue Kevin, o más bien la comida que le dio:

But have you undercooked chicken sausage (unintentionally) and then served it to your bf and then he got superrrrr sick and you thought it was covid and you got tested twice but nah you just fed him salmonella? He should break up with me. I would.