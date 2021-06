Actor de Gunther en "Friends" revela que tiene cáncer: ''Mutó y avanzó''

James Michael Tyler, intérprete de Gunther en la serie de “Friends”, confesó para el programa “Today” que se encuentra librando una batalla contra el cáncer de próstata en fase 4. Además, el actor reveló que no quiso mencionarlo antes del programa especial “Friends: The Reunion”, de HBO Max, pues sabía que los fanáticos esperaban verlo.

El actor reveló que recibió el diagnóstico en septiembre de 2018, pero que logró mantenerlo “a raya” con hormonas que le permitieron llevar una vida “normal”. No obstante, con la declaración de la pandemia y el encierro, el cáncer logró mutar.

Actor James Michael Tyler (@slate_michael) played Gunther on “Friends” for 10 years, but he was unable to attend the recent cast reunion in person because he’s been battling a serious health issue. Now he’s sharing his news for the first time with @craigmelvin. pic.twitter.com/272tg4Sbvc