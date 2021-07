Actor de "La ley y el orden", acusado de asesinato en EE.UU.

"La ley y el orden: Unidad de víctimas especiales" es una de las series con más éxito de los Estados Unidos con 22 temporadas ya emitidas al aire.

En las últimas horas, millones de fanáticos se sorprendieron al enterarse que uno de sus actores está envuelto en un drama policial propio.

Isaiah Stokes, de 41 años, que interpretó a Tyrone Beckwith en la décima temporada del show, fue acusado de homicidio en segundo grado y dos cargos de posesión criminal de un arma en segundo grado.

Según un comunicado de prensa de la Oficina del Fiscal de Distrito de Queens, la víctima se llamaba Tyrone Jones, tenía 37 años y fue asesinado el pasado 7 de febrero en aquella ciudad.

Isaiah Stokes, un actor de televisión que apareció en "Law & Order" y "Boardwalk Empire", fue acusado de dispararle once veces a un hombre 😰😞💥🔎🚨🗽 https://t.co/sAnT5NNeT3 pic.twitter.com/czjWbbyoUU

Stokes está acusado de disparar 11 veces a una camioneta y asesinar a un hombre.

En un video de seguridad, se puede ver a Stokes saliendo de un vehículo antes de descargar 11 disparos contra un Jeep Grand Cherokee blanco estacionado en donde se encontraba Jones.

'Power' actor Isaiah Stokes indicted for murder in New York shooting. https://t.co/lUI7zViuBv