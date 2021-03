Juan Manuel Bernal uno de los actores principales de la serie, dio a conocer la posible razón por la que la plataforma de streaming canceló la grabación de la tercera temporada.

MÉXICO.— En días pasados se corrió el rumor de que "Monarca", la serie de Netflix a cargo de Billy y Fernando Rovzar, con el respaldo de Salma Hayek, no tendría una tercera temporada como se había anunciado hace meses.

La razón del porqué de esta decisión por parte de la plataforma no se indicó, pero sus actores principales, Osvaldo Benavides, Irene Azuela y Juan Manuel Bernal aseguraron que no era un rumor sino un hecho sin vuelta atrás.

Ahora, Juan Manuel Bernal quien interpretó a "Joaquín Carranza Dávila", en entrevista con Javier Poza reveló por qué la historia de la familia "Carranza" no tendrá un desenlace.

¿Por qué no habrá una tercera temporada de "Monarca"?

Juan Manuel Bernal, al igual que los fans de la serie y el resto del elenco, se enteró de la cancelación de “Monarca” y de que no habría tercera temporada por la publicación de su compañero Oswaldo Benavides.

“Todo esto vino a partir de que Oswaldo Benavides puso en sus redes, fue como una especie de presión, para saber qué pasaría [...] Me habló mi director Fernando (Rovzar) para decirme eso, lo que estaba pasando. 'Qué lástima que no tengamos un final'”, detalló el histrión.

El actor que dio vida a "Joaquín Carranza Dávila" también señaló que conforme fue pasando el tiempo iban confirmando otras series pero no "Monarca". Incluso a él lo empezaron a buscarme de otros proyectos, pero al no sabía qué hacer, si tomarlos o esperar: "algo me dijo que no estaba tan errada mi intuición".

Bernal aseguró que la cancelación de la tercera temporada de “Monarca” lo tomó por sorpresa y también lamentó que los televidentes no podra tener un desenlace de la historia.

“Nos hubiera encantado ponerle un final, poder cerrar, pero al final ellos son los dueños el balón y son quienes toman la última decisión, pero sí cayó como balde de agua fría [...] es como cuando sacas excelente en la escuela pero al final te reprueban”, expresó Juan Manuel Bernal.

