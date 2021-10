Actor de nuevo drama coreano de Netflix se disculpa tras escandalosa polémica

Kim Seon Ho, actor protagonista del nuevo drama coreano de Netflix “Hometow Chachachá”; y que se había visto envuelto en una escandalosa polémica al ser señalado como el posible involucrado detrás de una acusación en un sitio en línea; emitió una declaración formal al respecto.

En una carta, el actor emitió sus disculpas hacia su exnovia, identificada solamente como “A”, quien le acusara de haberla persuadido para realizarse un aborto con promesas de matrimonio, para después terminar con ella.

Kim Seon Ho se disculpa con su exnovia

La declaración de Kim Seon Ho, citada por AllKpop, dice.

"Soy Kim Seon Ho. Primero, me disculpo sinceramente por mi declaración tardía. Cuando vi por primera vez los artículos de noticias con mi nombre en ellos hace unos días, experimenté un miedo como nunca antes había sentido, por eso estoy sólo ahora presentándome por escrito.

El actor reconoce que salió con una persona, "pero durante la relación, la lastimé debido a mi incompetencia y falta de consideración. Tenía la esperanza de reunirme con esta persona nuevamente para entregarle mis más sinceras disculpas, pero actualmente no puedo hacerlo y estoy esperando ese momento".

Shin Min Ah y Kim Seon Ho durante las promociones del drama coreano de Netflix titulado "Hometown Chachachá". Foto de Internet

"Mientras tanto, espero transmitir mis disculpas en serio a través de esta carta. También me gustaría pedir disculpas a todos los que confiaron en mí y me animaron hasta el final, por decepcionarlos. Solo pude mantenerme erguido como el actor Kim Seon Ho gracias a las personas que me animaron, pero había olvidado este hecho. También aprovecho este tiempo para disculparme con las muchas personas que trabajaron conmigo en varias producciones por el daño que he causado, debido a mis errores.

"Sé que estas divagaciones son insuficientes para llegar a muchas personas con seriedad, pero ofrezco mis pensamientos honestos de cualquier manera que puedo. Lo siento de verdad."

¿Qué pasó con Kim Seon Ho?

Anteriormente, el 17 de octubre, un internauta anónimo, que reveló que salieron con un 'Actor K' en 2020 , afirmó que 'K' la había persuadido para que se hiciera un aborto, bajo el pretexto de matrimonio.

En la publicación en línea, la mujer aseguró estar dispuesta en exponer "la verdadera cara" del mencionado actor y citó algunas "pistas" para que los lectores pudieran identificarlo. No fue hasta que un youtuber identificó a Kim Seon Ho como el actor detrás de la acusación. A continuación un breve resumen de cómo se reportó en los medios coreanos:

Protagonista de ''Hometown chachachá'' pierde trabajos

Tras ser señalado por varios medios, el actor perdió varios trabajos como representante y embajador de varias marcas surcoreanas, que eliminaron la publicidad de la que ya era rostro.

Si bien el drama coreano actualmente se transmite en Netflix, y concluyó un día antes de que el sitio en línea despertara la polémica; Kim Seon Ho aún tenía pendiente varias entrevistas junto a su compañera de reparto, las cuales han tenido que ser pospuestas por su parte.