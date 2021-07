Actor de Prison Break confiesa que le detectaron autismo tras la pandemia

El protagonista de Prison Break habló sobre su condición de salud que para muchos suele ser un transtorno desconocido.

EE.UU.— El actor Wentworth Miller, quien muchos recordaran por su papel protagónico en la serie Prison Break, reveló que le acaban de diagnosticar autismo en plena edad adulta.

El histrión que dio vida a "Michael Scofield" habló de este padecimiento a través de redes sociales. Y si bien el que le hayan detectado autismo suena como una noticia catastrófica, el actor se refirió a esta condición como un "regalo inesperado".

Ya lleva un año sabiendo que es autista

Por medio de un vídeo que compartió en su cuenta de Instagram, el actor confesó que durante el encierro de la pandemia recibió el diagnóstico de que padece autismo. Pero hasta ahora, a punto de cumplir un año, decidió hacer pública su condición.

"Este otoño se cumple 1 año desde que recibí mi diagnóstico de autismo, precedido de un autodiagnóstico”, explicó el protagonista de Prison Break que dio vida a Michael Scofield, ingeniero que creó el plan para ayudar a 'Lincoln Burrows' a escapar del corredor de la muerte tras ser declarado culpable de un crimen que no cometió.

Wentworth reconoció que el proceso de asimilación no ha sido sencillo, pues es un "hombre de mediana edad, no un niño de 5 años", pero señaló que el síndrome "es un privilegio que no muchos disfrutan".

Miller también comentó que el diagnóstico no lo tomó por sorpresa; “fue un impacto, pero no una sorpresa”, y debido a la pandemia de coronavirus ha tenido tiempo para profundizar y conocer sobre este trastorno.

¿Quién es Wentworth Miller?

El actor saltó a la fama tras protagonizar la serie de Fox “Prison Break” en 2005, tras la realización de ésta tuvo algunas papeles en películas y series. Sus apariciones en algunos show también fueron mínimas, pero el histrión acaparó los titulares luego de declararse homosexual.

Debido a su preferencia sexual, en 2013 rechazó una invitación al Festival Internacional de Cine de San Petersburgo debido a los problemas de derechos humanos que se viven en Rusia.

¿Qué es el autismo?

El autismo es una discapacidad del desarrollo que puede afectar la capacidad de comunicarse e interactuar socialmente, y se define por un cierto conjunto de comportamientos, de acuerdo con la Sociedad de Autismo de América.