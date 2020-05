Actor de "Twilight" es hallado muerto

El actor fue encontrado sin vida al lado de su pareja, quien también murió de causas aún desconocidas

MADRID.— El actor Gregory Tyree Boyce, conocido por su papel de Tyler Crowley en la película "Twilight" (2008), ha sido hallado muerto en su casa de Las Vegas (EE. UU.), junto a su novia, Natalie Adepoju, de 27 años.

Por el momento se desconocen las causas de la muerte del actor de 30 años y su pareja; ambos encontrados sin vida el pasado miércoles 13 de mayo, por un primo del actor, según revelan fuentes forenses de Las Vegas a la web E! News.

Según TMZ de acuerdo a la investigación encontraron una "sustancia blanca en polvo desconocida en el lugar de los hechos".

Tal como señala E! News, el primo de Boyce "estaba preocupado porque Greg tenía que estar en Los Ángeles (EE. UU.). Fue a su casa y los encontró".

El actor se encontraba "muy centrado en distintos negocios"; asimismo deja una hija de 10 años; mientras que su pareja Adepoju, con la que salía desde "hace poco más de un año", era madre de un niño pequeño.

La madre de Boyce ha sido quien confirmó el fallecimiento a los seguidores del actor, que también rodó en 2018 el corto "Apocalypse".

